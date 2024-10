Alors que le Remake du premier opus sort aujourd'hui sur PC et PS5, de nombreux signes tendraient à confirmer le développement d'un très attendu Until Dawn 2.

De nombreuses rumeurs circulent depuis un moment concernant le développement d'un Until Dawn 2, mais pas par Supermassive Games, le studio original. Avant sa sortie aujourd'hui, Until Dawn Remake a de son côté été victime d'un leak majeur qui pourrait confirmer la chose. Attention toutefois, de potentiels SPOILERS pourraient se glisser ci-dessous pour faire la lumière sur cette affaire, avec de nouvelles potentielles preuves d'une suite à l'horreur dans Until Dawn 2.

Until Dawn 2 confirmé par le Remake du premier ?

Neuf ans après la sortie du jeu original, encore considéré par beaucoup comme le tout meilleur jeu jamais créé par Supermassive Games, son Remake sort aujourd'hui sur PC et PS5, développé cette fois par Ballistic Moon. Au programme : un jeu entièrement remis au goût du jour sur l'Unreal Engine 5, avec des décors et personnages plus beaux que jamais. Mais le Remake ajoute aussi quelques nouveautés, dont de nouvelles scènes totalement inédites qui pourraient bien teaser l'arrivée prochaine d'un Until Dawn 2.

L'une de ces scènes ne se déroule en effet pas pendant la nuit d'épouvante totale du jeu original, mais quelques années après, laissant à penser que l'horreur est finalement loin d'être terminée. Cet ajout découvert par les joueurs via le leak du Remake a rapidement mis le feu aux poudres des spéculations concernant un potentiel Until Dawn 2, que beaucoup n'espéraient plus possible. Rappelons que de nombreux faisceaux d'indice ces derniers mois tendaient à fortement suggérer que PlayStation aurait bien donné le feu vert au développement d'une suite.

Celle-ci serait confiée à Firesprite (Horizon Call of the Mountain). Le studio travaillerait en tout cas sur un « jeu d'horreur narratif » avec « plusieurs branches narratives », qui serait basé sur « une licence connue et préétablie ». Autant d'éléments qui évoquent assez naturellement un probable Until Dawn 2. En attendant une confirmation officielle, les joueurs pourront découvrir les scènes du Remake du premier opus dès aujourd'hui sur PC et PS5. Et donc se faire leur propre idée quant au bon développement ou non d'une suite. Le timing d'une telle sortie serait en tout cas particulièrement opportun pour (re)créer l'engouement autour d'un second opus. L'avenir nous confirmera tout cela.

Source : ResetEra