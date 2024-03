Le moteur de jeu Unreal Engine 5.3 continue de démontrer son plein potentiel remarquable en alimentant des créations assez folles. Récemment, un paysage désertique digne de Dune, baptisé justement Dune Desert Landscape - Stone Pit, a été mis en avant dans une vidéo diffusée en ligne. Suscitant forcément admiration et étonnement. Cela fait tout de même complètement rêver sur ce que réservent les jeux à l'avenir.

L'Unreal Engine 5 envoie du lourd

Comme le rapporte wccftech, ce paysage, œuvre de MAWI United, une équipe déjà connue pour ses réalisations impressionnantes utilisant la dernière version du moteur de jeu d'Epic, exploite les fonctionnalités Lumen et Nanite. Il présente une carte étendue sur 400 km². Dotée d'un rendu de mouvement de sable parmi les plus réalistes jamais créés avec Unreal Engine 5.

La version 5.3 d'Unreal Engine, lancée en septembre 2023, a introduit des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs, notamment dans les domaines du rendu de base, de l'itération de développement et des ensembles d'outils de production virtuelle. Cette mise à jour apporte des fonctionnalités expérimentales nouvelles dans le rendu, l'animation et la simulation. Y compris un rendu volumétrique de qualité cinématographique et plus encore.

De nombreux jeux sont prévus pour utiliser le moteur dans les années à venir. Comme le prochain Tomb Raider, le remake de The Witcher ou encore tout simplement STALKER 2: Heart of Chornobyl qui doit sortir le 5 septembre 2024. Si cela ne garantit pas que les titres seront aussi beaux que la démo ci-dessus, c'est tout de même un bon signe quant à leurs beautés potentielles.

Maintenant, imaginez un jeu Star Wars (ou Dune) avec un désert de cette qualité. De quoi rendre Tatooine plus belle que jamais. C'est tout simplement bluffant, même si cela l'est un tout petit moins que les démos dans les environnements forestiers.