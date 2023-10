Décidément, le moteur Unity et l'entreprise du même nom traversent une période tumultueuse. En effet, une récente mise à jour a révélé un bouleversement majeur au sein d’Unity Technologies, marqué par le départ de son PDG, John Riccitiello.

Le studio encore dans la tourmente

Selon une information relayée sur Twitter par Jason Schreier de Bloomberg, James M. Whitehurst a été désigné Directeur Général par intérim, Président et membre du Conseil d’Administration de la société Unity. De son côté, Roelof Botha a été nommé Président du Conseil d'Administration. Riccitiello continuera lui de prodiguer ses conseils à Unity afin d'assurer une transition en douceur.

Ce remaniement notable dans la hiérarchie survient à la suite d'une controverse née en septembre. Lorsque l'entreprise a annoncé d'importantes modifications dans ses politiques de monétisation et de royalties. En bref, ces changements impliquaient que les développeurs devraient payer des redevances à chaque nouvelle installation de leur jeu. Et cela par joueur.

Le tout avec des frais pouvant varier de 0,005 $ à 0,20 $ par installation, en fonction de l’abonnement et du nombre d’installations. L’annonce avait déclenché un tollé sur le web, conduisant l’entreprise à fermer ses bureaux en raison de menaces de mort jugées "crédibles". Dans le domaine du jeu vidéo, certains sombrent manifestement dans l’excès le plus total.Quelques jours seulement après cette annonce, Unity avait présenté ses excuses pour la "confusion et l'anxiété" suscitées et avait annoncé des ajustements à son plan initial. Marc Whitten, à la tête de Unity Create, avait déclaré :

Je veux commencer par dire ceci : je suis désolé.

Rétropédalage

Il a expliqué que la société aurait dû engager un dialogue avec davantage d'acteurs de l'industrie. Mais aussi prendre en compte plus de retours avant de dévoiler sa nouvelle politique tarifaire. Quant aux nouvelles orientations politiques, Unity a décidé de maintenir le plan Unity Personal de manière gratuite. Il n'inclura pas de frais d'exécution pour les jeux développés dans le cadre de ce plan. Le plafond de revenus sera augmenté, passant de 100 000 $ à 200 000 $, et l'exigence de l’écran de démarrage "Made with Unity" sera abolie.