Uncharted est un immense succès en jeu vidéo, mais aussi au cinéma. Et si un gros projet dans l'univers de la franchise arrivait prochainement ? Cette déclaration va mettre le feu aux poudres.

La licence Uncharted a donné une nouvelle dimension à Naughty Dog. En s'inspirant de Tomb Raider, tout en apportant ses propres codes au jeu d'aventure, le studio a fait de sa saga une référence du genre. Une licence qui réunit tous les ingrédients du blockbuster américain par excellence, alors quand l'annonce d'une adaptation au cinéma est tombée, il n'y avait pas de quoi être surpris. Le film sorti en 2022 dans lequel Tom Holland incarne Nathan Drake fut un gros carton au box-office. Au point qu'une suite arrive rapidement ?

Une suite au film Uncharted ? C'est bien possible !

Le média Hollywood Reporter a pu interviewer le producteur Charles Roven, qui a travaillé dernièrement sur Oppenheimer avec Christopher Nolan. Le fondateur de la société de production Atlas Entertainment a aussi apporté sa contribution sur le film Uncharted. Ce grand nom du cinéma a été interrogé sur l'arrivée potentielle d'une suite aux aventures de Nathan Drake sur grand écran. « Oh, oui ! Nous avons passé un très bon moment sur le film. Les fans l'ont vraiment aimé, et les gens qui ne connaissaient rien au jeu ont aussi vraiment aimé le film. C'est pourquoi nous envisageons clairement d'en faire un autre » (via Hollywood Reporter).

On comprend que le producteur ne veuille pas en rester là avec Uncharted, étant donné que le long-métrage a généré 400 millions de dollars de recettes au box office. L'an dernier, le PDG de Sony Pictures, Tom Rothman, parlait d'Uncharted comme « une nouvelle franchise cinématographique à succès pour l’entreprise », ce qui montre bien que même la société américaine ne voulait pas en rester là.

Un deuxième film... et un nouveau jeu ?

Rappelons que le film Uncharted proposait une histoire originale dans laquelle Nathan (plus jeune que dans les jeux vidéo) et Sully partaient à la recherche du trésor de Magellan. Si une potentielle suite arrive, est-ce qu'elle contera à nouveau une aventure inédite ou sera-t-elle une adaptation fidèle d'un titre de Naughty Dog ? Pour le moment, difficile de le savoir.

En tout cas, en plus d'un autre long-métrage, les fans attendent depuis encore plus longtemps un nouvel épisode sur PlayStation. Il suffit de quelques rumeurs pour que le public commence à s'enflammer autour d'un potentiel Uncharted 5, mais pour l'instant, rien de concret ne permet d'imaginer que le jeu est en préparation.