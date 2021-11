Avec sa PS5, Sony se trouve actuellement dans une situation douce-amère. D’un côté, la console se vend très bien et est très demandée. De l’autre, les problèmes d’approvisionnement en composants l’empêchent de mettre sur le marché autant de machines qui le souhaiterait. S’il est possible d’envisager cette situation comme un problème de riche, elle pourrait malgré tout causer du tort à la marque PlayStation sur le long terme.

Les joueurs PlayStation se détourneraient de plus en plus des consoles de Sony au profit du PC. C’est ce qu’aurait affirmé un "dirigeant" d’un éditeur japonais au site américain Bloomberg. Ce dernier a récemment publié un article concernant les problèmes que rencontre actuellement Sony en matière de production de PS5. Il y indique que le constructeur a récemment revu à la baisse ses prévisions de production de PS5 pour l’année fiscale en cours. Une fois de plus, cette situation est provoquée par les pénuries en divers composants.

Selon Bloomberg, cette situation compliquerait la réalisation des objectifs de ventes de PS5 que Sony s’était fixé pour l’année fiscale. Et à en croire diverses déclarations entendues ces derniers temps, les problèmes d’approvisionnement ne devraient pas s’arranger avant de nombreux mois. Bien évidemment, cette situation a un impact sur les consommateurs.

Les deux modèles de PS5.

Des PlayStation au PC il n’y a qu’un pas ?

Certains joueurs continuent d’attendre sagement de pouvoir se procurer une PS5. D’autres commencent à s’impatienter et envisagent désormais des solutions de jeu alternatives. Comme indiqué plus haut, Bloomberg révèle en effet qu’un des principaux éditeurs japonais a remarqué que les joueurs qui achetaient autrefois les versions PlayStation de jeux sont en train de passer graduellement sur les versions PC. Bloomberg indique tenir cette déclaration d’un dirigeant de cet éditeur ayant souhaité garder l’anonymat.

Le site ne précise pas si cette déclaration concernait uniquement le marché japonais ou la situation globale. Mais cette impression est de toute évidence partagée par certains éditeurs à l’échelle mondiale. SEGA a pendant longtemps proposé uniquement sur consoles PlayStation certaines de ses production nippones. Depuis plusieurs années, l’éditeur japonais met ouvertement l’accent sur le PC. Les ventes de la version PC de Persona 4 Golden, jeu initialement exclusif à la PS Vita, sont une des preuves que cette stratégie a du mérite.

Et là n’est qu’un exemple. D’autres éditeurs japonais historiquement liés aux consoles et très présents sur consoles PlayStation font le forcing sur PC depuis plusieurs années. L’offre actuelle sur PC de sociétés comme Bandai Namco Entertainment, Capcom ou Square Enix en est une preuve supplémentaire. Sony lui-même commence par ailleurs à proposer ses gros titres sur PC. Ce qui montre que selon le constructeur, proposer ses jeux sur ses seules machines ne leur permet pas de réaliser leur plein potentiel commercial. Et que sortir ces titres sur PC ne cause pas de tort aux ventes de consoles PlayStation.

Le Japon en exemple ?

Pour en revenir au marché japonais spécifiquement, il est clair que la PS5 s’y vend bien. L’archipel nippon souffre lui aussi de problèmes d’approvisionnement mais la console y a déjà passé le cap du million de machines vendues. Il apparaît cependant qu’au Japon, les ventes de jeux PS5 physiques ne suivent pas les ventes de consoles. En effet, les charts de Famitsu soulignent semaine après semaine la domination de la Switch. Et les rares nouveaux jeux PlayStation qui apparaissent sur le classement hebdomadaire sont généralement des versions PS4.

Si le marché des consoles n’est plus ce qu’il était au Japon, les ventes de Switch montrent que le marché existe toujours. Le marché nippon peut-il servir d’exemple pour souligner que les joueurs qui se tournaient vers les consoles PlayStation pour jouer à certains titres utilisent désormais le PC pour le faire ? L’absence de chiffres de ventes mondiaux précis empêche de l’affirmer. Et si transition il y a bel et bien, elle n’a pas nécessairement été provoquée par les pénuries de PS5. Si ces dernières venaient à perdurer sur le long terme, il n’est pas improbable qu’elles incitent des joueurs à aller voir ailleurs.

Que pensez-vous de l’avis de cet éditeur japonais anonyme ? S’agit-il d’une réalité selon vous ? Êtes-vous passés des consoles PlayStation au PC ? Si oui, pourquoi ? L’impossibilité d’acheter une PS5 pourrait-elle vous inciter à changer de crémerie vidéoludique ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.