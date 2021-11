Plus le temps passe, plus les développeurs apprennent à maîtriser les consoles. Parfois, les cycles de vie des machines ne dure pas assez longtemps pour que les équipes tirent pleinement parti de ce que proposent leurs architectures. Et dans d’autres cas des amateurs continuent de travailler sur des consoles bien après leur mort officielle. Aujourd’hui, il est question d’étonnantes déclarations d’un développeur ayant travaillé sur la PlayStation originale. Selon lui, la console de Sony n’a pas donné tout ce qu’elle avait.