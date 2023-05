Connaissez vous L'histoire sans fin ? Il s'agit d'un roman paru en 1979 et adapté en trois films à partir de 1984. L'histoire suit un jeune garçon, Bastien, plongé dans un monde fantastique. Mais si vous suivez l'actualité liée aux jeux vidéo, vous associerez peut-être ce nom à l'affaire du rachat d'Activision Blizzard. Une réflexion certes un peu tirée par les cheveux, mais justifiée : cela fait près d'un an et demi que Microsoft a annoncé vouloir acquérir le studio, en janvier 2022. Depuis, l'affaire traine sérieusement de la patte. Mais bonne nouvelle, le dénouement semble enfin approcher !

Le rachat d'Activision Blizzard enfin autorisé ?

C'est interminable. Depuis que Microsoft a annoncé vouloir racheter Activision Blizzard, les rebondissements se multiplient. Sony s'oppose au rachat et va même jusqu'à accuser Microsoft de saboter certains jeux sur PlayStation. De son côté, la firme qui détient Xbox se défend en accusant le géant nippon de concurrence déloyale au Japon. Et juste quand on pensait l'affaire enfin sur le point d'être réglée, voilà que la CMA (Competition and Markets Authority) décide de bloquer l'acquisition au Royaume-Uni.

Ces dernières semaines, Microsoft et Activision Blizzard ont donc fait part de leur volonté de faire appel. Une procédure qui risque de s'avérer longue et coûteuse. Mais le dénouement pourrait finalement survenir plus vite que prévu. D'après les sources des journalistes de Reuters, généralement très bien informés, les régulateurs antitrust de l'Union Européenne s'apprêteraient à approuver le rachat, allant ainsi à l'encontre de la décision de l'organisme britannique.

Pourquoi une telle décision ?

Si cette information venait à être confirmée, il s'agirait d'un énième - et peut-être ultime - rebondissement dans l'affaire du rachat d'Activision Blizzard. Toujours selon Reuters, l'UE devrait prendre sa décision finale la semaine prochaine, très probablement le 15 mai. Si tel était le cas, il s'agirait du plus gros deal de l'histoire du jeu vidéo : Microsoft devra débourser la somme de 69 milliards de dollars pour finaliser le rachat ! Si l'Union Européenne autorise bien le rachat, c'est parce qu'Activision Blizzard aurait su convaincre de ses bonnes intentions.

La CMA craignait que cette acquisition ne donne une place prépondérante au studio et à l'éditeur, si bien qu'une concurrence déloyale, notamment sur le marché du cloud gaming, en aurait découlé, d'après eux. Or, Microsoft a accepté de signer des accords avec des concurrents tels que Nvidia et son GeForce Now, ou encore le Japonais Ubitus. Il y a quelques mois, la firme avait également fait part de son intention d'apporter la franchise Call of Duty sur Nintendo Switch. Bref, selon les sources de Reuters, Microsoft aurait réussi à prouver sa bonne foi et son intention de ne pas monopoliser le marché du JV et du cloud gaming en particulier. Pour en avoir le cœur net, il faudra attendre la décision finale de l'UE.