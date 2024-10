Le monde des jeux multijoueur est impitoyable et Concord est l'un des exemples les plus récents qui illustre cela. Même lorsque les titres sont gratuits, le succès n'est pas nécessairement au rendez-vous et ça peut être difficile de mobilier suffisamment de joueuses et de joueurs sur le long terme. XDefiant, un FPS censé concurrencer Call of Duty, le découvre depuis son lancement. Il peine en effet à avoir une communauté solide et des bruits de couloir ont suggéré qu'Ubisoft pourrait arrêter les frais.

Une fermeture de serveurs anticipée pour XDefiant d'Ubisoft ?

Si l'on en croit Tom Henderson, XDefiant est loin d'être un rival pour Call of Duty et peine à rassembler du monde malgré son modèle économique avantageux. Dans un article publié cet été, l'insider déclare que le jeu est en perte de vitesse et qu'Ubisoft était en train d'étudier la possibilité de tout arrêter. En septembre dernier, Ubisoft a déjà réagi par l'intermédiaire du producteur Mark Rubin. « Le jeu n’est absolument pas en train de mourir » tout en concédant que le titre avait besoin très clairement d'améliorations.

À l'heure d'écrire ces lignes, la feuille de route officielle de XDefiant va jusqu'à la saison 4. Ubisoft prévoit encore de nouvelles maps, des armes etc. Malgré cela, un internaute, dont les propos sont à prendre avec des pincettes, a surenchéri récemment en disant que XDefiant était « déjà mort » et que les serveurs pourraient fermer dès la saison 4.

XDefiant va t-il bientôt être mis à mort par Ubisoft comme le veut cette rumeur ? Le studio a répondu franchement par le biais de Mark Rubin. « Pour être très clair, il n'y AUCUN plan de fermeture après la saison 4. J'ai littérallement participé à des réunions la semaine dernière pour discuter de nos plans pour l'année 2. Mais pour le moment, nous sommes très concentrés sur l'amélioration de l'expérience (dont le netcode) et sur l'ajout de contenu pour les saison 3 et 4. Nous avons fait très peu de marketing, donc oui, nos chiffres sont en baisse. Mais c'est juste pour donner le temps à l'équipe d'améliorer le jeu avant de dépenser plus d'argent en marketing afin d'attirer de nouveaux joueurs, et de faire revenir ceux qui sont partis ». Selon les mots du producteur, Ubisoft ne prévoit donc pas l'arrêt des serveurs de XDefiant.

Source : Mark Rubin via X.