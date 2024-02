On vient d'apprendre qu'un certain jeu très apprécié et signé Ubisoft allait probablement venir sur consoles, mettant fin à une exclusivité qui dure depuis un bon bout de temps.

Lorsqu'on a affaire à une exclusivité, on se demande toujours si elle va finir par sortir sur un autre support. Bien sûr, à ce sujet, tous les regards sont actuellement tournés vers Xbox. Mais en parallèle, on a appris une information croustillante. Une production estampillée Ubisoft va peut-être venir sur consoles. Il s'agit de la suite d'un titre extrêmement apprécié par une partie de la communauté. Autant dire que c'est une bonne nouvelle.

Ce jeu Ubisoft va enfin arriver sur consoles

Mais alors, de qui est-ce qu'on parle ? Notre star du jour, c'est Valiant Hearts : Coming Home, sorti en février 2023. Vous connaissez sans doute son aîné, qui a rencontré un gros succès. Et là, on n'exagère pas, puisque sur Steam, le premier opus affiche une moyenne de « Extrêmement positive » pour 21 247 évaluations (à l'heure d'écrire ces lignes). C'est tout simplement démentiel, et ça vous donne une idée plus claire de l'ampleur de la licence. Le problème, c'est que sa suite n'a pas été rendue disponible partout.

En effet, pour l'instant, c'est une exclusivité Netflix, issue d'un partenariat spécial avec Ubisoft. Valiant Hearts : Coming Home est donc seulement disponible sur mobiles, et vous avez besoin d'un abonnement à la plateforme de SVOD pour y jouer. Du coup, ça n'a pas été au goût de tout le monde. En particulier pour celles et ceux qui ont adoré le premier jeu. Heureusement, les choses s'apprêtent visiblement à changer. Du moins, si on en croit le comité de classification brésilien, qui a dévoilé une information de la plus haute importance.

On remarque ainsi qu'il a classifié un portage sur consoles pour le jeu d'Ubisoft Montpellier. Quant aux machines concernées, il y en a trois qui sont mentionnées : la PS4, la Xbox One et la Nintendo Switch. Le seul hic dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas de date de sortie à se mettre sous la dent. Il va falloir être patient, même si ça nous indique tout de même que le processus s'accélère. Dans le doute, on va éviter de s'emballer trop vite, mais ça sent très bon pour la suite de Valiant Hearts.

Un bel avenir pour l'éditeur côté sorties

Si on jette un œil sur les projets à venir d'Ubisoft, on ne peut s'empêcher de constater que son futur s'annonce radieux. Attention, il faut prendre ce qu'on dit avec des pincettes, puisque ça nous vient de Tom Henderson (qui reste un insider globalement bien informé). Pour le moment, on sait que la firme a deux grosses cartouches de prévues pour 2024 : Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Red. Néanmoins, pour notre homme, 2025 et 2026 seront aussi deux belles années pour l'éditeur. Ci-dessous, vous pouvez trouver la liste complète du fameux planning qu'on peut mettre sur pied avec les dires de l'entreprise et d'Henderson. C'est susceptible d'être modifié, alors ne vous y fiez pas à 100%