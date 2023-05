On le sait la période est rude pour beaucoup de monde et Ubisoft continue d'enchainer les mauvaises nouvelles comme nous pouvons l'apprendre ce jour.

Décidément tout est loin d'être rose actuellement chez Ubisoft. Entre les grèves de février 2023 et les différentes vagues de licenciement du début d'année, l'éditeur francophone est en train de vivre un moment difficile. Et hélas il semble assez difficile d'en voir le bout puisque l'on vient d'apprendre un nouveau licenciement massif. Plus précisément Ubisoft a annoncé aujourd'hui des suppressions d'emplois dans ses équipes au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ubisoft traverse une mauvaise passe

Ubisoft vient de supprimer 60 postes au Royaume-Uni et aux États-Unis dans son équipe de service client, dans les villes de Newscastle en Angleterre et de Cary, en Caroline du Nord. Ubisoft a confirmé les pertes d'emplois dans une déclaration à nos confrères de chez Eurogamer et a imputé les changements de personnel à la nécessité de se concentrer là où ils avaient un "impact significatif".

L'équipe du centre de relation client d'Ubisoft fait évoluer son organisation pour se concentrer là où nous pouvons avoir un impact significatif tout en restant fidèles à notre engagement à soutenir constamment nos joueurs partout dans le monde

En mars dernier, Ubisoft avait déclaré que l'entreprise travaillait sur une "réorganisation stratégique de ses activités européennes" , y compris des plans de fermeture de bureaux commerciaux. Tout ceci était donc à prévoir mais c'est toujours un choc surtout quand il s'agit d'un gros éditeur comme celui-ci. D'autant que 60 personnes c'est très loin d'être négligeable. L'éditeur français a annulé plusieurs jeux non annoncés en début d'année et en a retardé d'autres, dont le très attendu Skull and Bones. Du coté des autres jeux très attendus, on retrouve Assassin's Creed Mirage, la prochaine création majeure d'Ubisoft qui n'a d'ailleurs toujours pas de date de sortie officielle. D'après les rumeurs il s'agirait d'octobre 2023.

Quels sont les prochains jeux d'Ubisoft ?

Outre Skull and Bones et AC, on attend aussi chez Ubisoft d'autres titres dont :

Tom Clancy's The Division Heartland , il s'agit d'un jeu gratuit (free to play) pour PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S et Amazon Luna. C'est un jeu multijoueur de survie dont l'action se déroule dans une petite ville fictive d'Amérique centrale.

, il s'agit d'un jeu gratuit (free to play) pour PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S et Amazon Luna. C'est un jeu multijoueur de survie dont l'action se déroule dans une petite ville fictive d'Amérique centrale. Avatar : Frontiers of Pandora. L'un des titres les plus attendus de l'éditeur. C'est un jeu à la première personne d'action-aventure qui est prévu sur PS5, Xbox Series et PC.

Et on croise les doigts pour que tout se passe pour le mieux pour les développeurs qui travaillent pour l'entreprise dans les temps à venir