Skull and Bones est-il trop onéreux même s'il s'agit d'un AAAA ? Visiblement, les choses bougent et tout ne se déroule pas comme prévu sur le marché anglo-saxon.

Moins de trois semaines après son lancement, le jeu Skull and Bones d'Ubisoft a vu son prix considérablement réduit, surtout sur le marché anglo-saxon. Initialement mis en vente le 16 février au prix de 69,99 dollars (et l'équivalent en livres sterling), le titre a connu une série de retards et une refonte complète en 2020 avant de finalement arriver sur le marché.

Skull and Bones et la baisse de prix

Cependant, la baisse de prix n'a pas tardé à se manifester. Nos confrères de videogameschronicle repporte par exemple Best Buy propose désormais les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S à 44,99 dollars, tandis que le détaillant britannique Hit les offre à 49,85 livres sterling. Cette réduction significative soulève des questions, d'autant plus qu'Ubisoft avait initialement défendu le prix élevé du jeu en soulignant sa grande échelle et ses ambitions de jeu service. Pour rappel, il s'agit d'un jeu qui est décrit come étant AAAA.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers précédant la sortie de Skull and Bones, Ubisoft avait justifié le prix de 70 dollars en arguant que le jeu méritait ce tarif plein en raison de son ampleur. Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, avait affirmé : « Vous verrez que Skull and Bones est un jeu complet. C'est un très grand jeu, et nous pensons que les gens verront à quel point il est vaste et complet. C'est un jeu vraiment abouti, un jeu AAA, qui tiendra ses promesses sur le long terme. »

La France ne semble pas trop concernée

Ubisoft a accompagné le lancement de Skull and Bones d'un essai gratuit de huit heures, disponible sur toutes les plateformes, permettant aux joueurs de transférer leurs progrès vers le jeu complet s'ils décident de l'acheter. Cela semble tout de même indiquer que le jeu n'est pas nécessairement le succès attendu par l'éditeur francophone...

Bien que Skull and Bones ait été prévu pour être le premier jeu d'Ubisoft vendu à 70 dollars, les retards ont fait que le premier jeu vendu à ce prix a été Avatar: Frontiers of Pandora en décembre dernier, qui a lui aussi vu son prix rapidement chuter à 49,99 dollars / 43,85 livres sterling quelques semaines après sa sortie. En revanche, dans notre pays, où la taxe est reine, le prix semble n'avoir que peu bougé. Et cela chez tous les gros revendeurs comme Fnac, Micromania, Amazon ou encore Carrefour. En sera-t-il différent à l'avenir ?