La semaine dernière, l'action d'Ubisoft a connu une forte chute, avec une perte de plus de 10%, passant à 15,50 quelques jours après un lancement de Star Wars Outlaws bien en-dessous des prédictions du géant français. De mémoire de l'entreprise, le cours de son action n'était pas tombé aussi bas depuis 10 ans. Il semblerait aux dernières nouvelles que la situation aurait empiré, au point de devenir potentiellement alarmante, l'action étant depuis passée à moins de 15€.

Le vaisseau Ubisoft en perdition ?

En amont de sa sortie, Ubisoft plaçait de grands espoirs dans Star Wars Outlaws, avec la plus grosse campagne marketing jamais mise en place par le géant français, avec un objectif initial de ventes supérieur à 7 millions d'ici mars 2025. Les prévisions à cet égard ont été sérieusement revues à la baisse, passant à 5,5 millions. Si tout le malheur de l'entreprise n'est pas à mettre sur les épaules de Kay et Nix, toujours est-il que la situation financière n'a fait que s'aggraver depuis ces derniers jours.

À tel point qu'AJ Investments, un investisseur d'Ubisoft s'est fendu d'une lettre ouverte pour instamment demander à la société de sortir de la Bourse et devenir privée. Celui-ci ouvre la lettre en indiquant que le géant français est sous-estimé, pouvant peser entre 40 et 45€ par action, soit bien plus que sa valeur actuelle. Mais il serait, selon cette lettre, tiré vers le bas par sa direction.

Star Wars Outlaws n'a finalement pas été le casse du siècle dépeint pas le géant français... © Massive Entertainment / Ubisoft.

Une lettre ouverte qui frappe là où ça fait mal ?

Dans son état actuel, Ubisoft est mal dirigée et les actionnaires sont otages de la famille Guillement et de Tencent qui tirent avantage d'eux. La gestion de l'entreprise est focalisée sur le fait de plaire aux investisseurs au niveau des résultats trimestriels, sans se concentrer sur une stratégie sur le long terme pour offrir une expérience satisfaisante auprès des joueurs. Notre société dispose d'une connaissance étendue dans l'industrie du gaming. Mais Ubisoft doit passer en privé pour se débarasser de Tencent en tant que partenaire et actionnaire significatif. Il est également nécessaire qu'elle intègre un scrupuleux programme de réduction des coûts et d'optimisation des niveaux des employés pour mieux coller avec d'autres leaders de l'industrie. Cela va impliquer des décisions difficiles, mais nécessaires pour assurer une compétitivité sur le long terme. Lettre ouverte d'AJ Investments face à la situation préoccupante d'Ubisoft

En plus de ces solutions préconisées, AJ Investments suggère également l'emploi d'un nouveau PDG pour remplacer un Yves Guillement qui, selon l'investisseur, pourrait entraîner Ubisoft dans sa chute. Le géant français n'a pas répondu à cette lettre ouverte. Prendra-t-il des mesures aussi radicales pour que sauver le bateau afin qu'il ne coule pas ? L'avenir nous le dira.

Source : AJ Investments