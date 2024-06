Ubisoft se veut d'humeur généreuse en ce moment. Tout récemment, nous avons eu droit à une conférence riche en présentations, dévoilant de nouveaux éléments de gameplay de ses grosses sorties à venir. Mais le temps n'est pas qu'à la communication. L'éditeur a aussi une belle offre à vous proposer pour essayer gratuitement l'une de ses plus gros jeu en ligne. Toutefois, faites vite, car l'offre arrive bientôt à échéance.

Jouez gratuitement à ce jeu Ubisoft dès maintenant

Ubisoft donne l'opportunité aux joueurs et joueuses de découvrir gratuitement un de ses titres-phares. Du 13 au 17 juin, l'éditeur invite gratuitement à essayer Rainbow Six Siege. C'est donc le moment ou jamais de vous engager dans les missions de ce FPS tactique dans dépenser un sou, et ce quel que soit votre support. Eh oui ! L'offre est disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, ainsi que sur PC. Notez que la période d'essai varie selon votre support de jeu :

PC 13 au 17 juin (14h) Préchargement dès le 11 juin (17h) PS4 et PS5 13 au 17 juin (14h) Préchargement dès le 11 juin (18h) Xbox ONE et Series 13 au 17 juin (20h59) Pas de préchargement disponible et un abonnement Xbox Live est nécessaire

Ainsi, les joueurs et joueuses Xbox sont peut-être les plus chanceux, avec un peu plus de temps pour profiter du jeu gratuitement. Toutefois, peu importe si vous jouez sur console ou PC, le jeu profite d'une promotion exceptionnelle. Si vous avez aimé vous joindre à des millions de joueurs pour prendre part aux batailles stratégiques de R6 Siege, profitez jusqu'à 67% de remise sur le jeu pour continuer la partie. Pas de panique pour vos sauvegardes, votre progression est évidemment conservée.

Pour profiter de cette opportunité unique, rendez-vous directement sur le portail d'Ubisoft. Il vous suffit simplement de choisir votre plateforme et de lancer le téléchargement. Vous pouvez également retrouver l'offre directement sur l'Epic Games Store pour ce qui est des joueurs PC. De même, vous pouvez y accéder directement depuis le store de PlayStation ou de Xbox, d'autant que sur la console de Microsoft, l'offre est disponible via le Game Pass. N'hésitez plus et plongez dans cette expérience en ligne intense.