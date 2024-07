Sauver et faire revenir des licences portées disparues et tombées dans l’oubli, c’est devenu une mode. À défaut de créer de nouvelles franchises, les gros éditeurs préfèrent fouiller dans leur portefeuille et dépoussiérer d’anciennes valeurs sûres. Ubisoft compte prochainement s’y mettre en ressortant du placard une licence qui a fait les beaux jours des joueurs PS1 à l’époque et qui n’a malheureusement pas su traverser les âges comme elle aurait dû le faire.

Ubisoft veut ressusciter une licence culte et oubliée

Si GTA semble être sur le toit du monde, il y a eu des tentatives pour percer dans le genre de tous les côtés. Plus vieux encore que The Getaway ou encore Saints Row, il y a eu Driver. Un jeu en monde ouvert (toute proportion gardée pour l’époque) qui nous mettait dans la peau d’un flic, John Tanner, doué au volant mais dont les méthodes sont un poil expéditives.

Driver a tenté de se faire une place et a presque réussi de 1999 à 2011 avant de disparaître complètement de la circulation. Désormais, la franchise dort dans le catalogue d’Ubisoft… enfin jusqu’à maintenant.

C’est une bonne et une mauvaise nouvelle que nous rapporte Ubisoft. L’éditeur avait pour projet de faire renaître la licence sous la forme d’une série live action grâce à l’une de ses filiales, Hotrod Tanner LLC, spécialement prévue pour l’occasion. Mais ça, c’était avant puisque la firme a déclaré que tout était terminé comme le révèle Game File.

« Nous n’avançons plus avec notre partenaire pour la série Bingo for a Driver » déclare Ubisoft. C’est clair et c’est net. Pas de série live action donc, mais tout n’est pas mort pour autant. Déjà, Ubisoft n’arrête pas tous ses projets d’adaptation puisque le film Watch Dogs est quant à lui en cours de production. Ensuite, la licence Driver n’a pas dit son dernier mot. Ubisoft, toujours lors de la même prise de parole, déclare être en train de « travailler activement sur d’autres projets passionnants liés à la franchise ». Pour le moment, pas plus d’informations concernant ces mystérieux projets, le porte-parole d’Ubi se dit impatient de pouvoir en partager davantage, mais ce n’est pas pour tout de suite.

Dans la mesure où une adaptation est écartée, ne reste plus que la piste du nouveau jeu, ou alors tout autre chose. Quoi qu’il en soit, Driver va revenir prochainement d’entre les morts, Ubisoft est sur le dossier. En espérant qu’il ne nous fasse pas un nouveau Beyond Good & Evil 2… la place de l'arlésienne est déjà prise.

Trailer de Driver San Francisco, dernier jeu de la franchise.

Source : VGC