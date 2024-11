Un nouveau jeu Ubisoft en difficulté ? D'après Tom Henderson, l'éditeur aurait du mal à donner vie à un titre qui a fait parler de lui en 2022. Des tests internes ont eu lieu pour collecter des avis sur la direction du projet, mais ces essais ont tous pointé un défaut rédhibitoire qui oblige visiblement la société à revoir totalement ses plans initiaux.

Vers une annulation définitive pour ce jeu Ubisoft ?

En 2022, Ubisoft a révélé travailler sur un « nouveau type de jeu de tir en coopération », le Project U connu aussi sous le nom de Pathfinder. Mais voilà, après deux ans, le soft a complètement disparu des radars. Une annulation en catimini ? Non, mais selon Henderson, ça se passe mal et une lourde décision aurait été prise. Le développement du jeu aurait repris de zéro... après 5 ans.

Selon les informations de l'insider, les tests menés par Ubisoft aurait mis en lumière un défaut majeur : la rejouabilité. Un sérieux problème puisque ce Project U est censé être un jeu multijoueur en co-op et donc durer dans le temps. « Le principe du jeu est que la Terre a été envahie par des machines qui veulent mécaniser toute vie. Dix équipes de quatre joueurs s'affrontent dans des combats PvE contre des ennemis de plus en plus coriaces au fur et à mesure qu'ils progressent dans les zones de la carte, qui peuvent compter des milliers de robots IA ennemis à tout moment. Les joueurs finissent par entrer dans la zone finale, au milieu de la carte, où ils doivent vaincre le boss ».

Project alias Pathfinder se cherche encore

D'après lui, le budget de ce nouveau jeu Ubisoft a gonflé en raison de « remaniements incessants », et les récents playtests de février 2024 n'étaient toujours pas concluants en termes de rejouabilité. En mars 2024, le Project U aurait même été stoppé au sein d'Ubisoft Annecy. Les deux directeurs du jeu, Mathieu Granjon et Damien Kieken, seraient même partis avec d'autres développeurs.

Plutôt que de s'avouer vaincu, Ubisoft aurait décidé de mobilier une petite équipe pour « explorer de nouvelles idées ». Et il y a a priori une raison au fait que l'éditeur tente le tout pour le tout pour sauver ce jeu. L'entreprise estime qu'il y a de la place pour les titres PvE et aurait cité le succès récent d'Helldivers 2. « Après plus de 5 ans de développement, les développeurs actuels et passés du projet me disent qu'il est difficile de voir comment le jeu pourrait réussir » ajoute Henderson. Les difficultés rencontrées rappellent celles de XDefiant qui peine toujours à convaincre les joueuses et joueurs.

Source : Insider Gaming.