Ubisoft a de nombreuses licences sous le coude qui ont disparu depuis un certain temps. Leur retour est attendu par de nombreux fans, malheureusement, leurs vœux ne sont pas toujours exaucés. Néanmoins, quelque chose s'est produit. En effet, un personnage culte issu d'une franchise iconique d'Ubisoft est officiellement de retour. Par contre, il vaut mieux se préparer au choc, car il a beaucoup changé.

Ubisoft offre un crossover déjanté

Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une nouvelle série animée Netflix baptisée Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Celle-ci compte six épisodes d'une vingtaine de minutes, et elle possède une particularité assez folle. Le show mélange plusieurs franchises d'Ubisoft entre elles pour créer une histoire complètement déjantée. Ainsi, le cadre de Captain Laserhawk est posé dans l'univers dystopique de l'extension loufoque Blood Dragon de Far Cry 3. Déjà, ça donne le ton de la série. Et parmi les personnages principaux, on retrouve notamment... Rayman.

Vous ne rêvez pas, Rayman fait bien partie du casting de cette série Netflix d'ores et déjà disponible. Certes, ce n'est pas un jeu inédit signé Ubisoft, mais sa nouvelle personnalité vaut le détour. Attention, les lignes suivantes vont spoiler quelques éléments du show. Rayman est ici la plus grosse célébrité de la ville d'Eden, le lieu où se déroule l'intrigue. C'est également le responsable d'un talk-show populaire et un présentateur pour un journal télévisé. Jusqu'ici, rien d'étrange, mais vous n'êtes sûrement pas préparé pour la suite.

Le personnage d'Ubisoft vit dans la dépravation la plus totale. Sa fortune et sa gloire lui sont montées à la tête, et c'est donc devenu une figure détestable. Il se soûl constamment, prend de la drogue, et balance des insultes à tout-va. Ce n'est clairement pas le Rayman qu'on a connu dans les différents jeux d'Ubisoft, chose qu'il a l'air de faire bien comprendre. Blague à part, pour quelques fans de la licence, c'est probablement une petite déception. Le retour du sauveur des Lums dans une grosse production vidéoludique va encore devoir attendre. Pour l'heure, il faut se satisfaire du dernier petit jeu en date, Rayman Mini, sorti sur Apple Arcade.