Les éditeurs de jeux vidéo cherchent de plus en plus à maximiser les profits pour leurs actionnaires, Et chez Ubisoft, cela vient de prendre une très grosse tournure.

Dernièrement, Ubisoft a semblé atteindre un nouveau niveau en matière de marketing controversé. C'est ce que rapportent de nombreux joueurs durant le Black Friday. De quoi s'agit-il exactement et quels sont les titres concernés ? Voici les détails.

Ubisoft au cœur d'une polémique

Des joueurs sur des plateformes comme Reddit et Twitter expriment leur mécontentement face à l'insertion de publicités intrusives dans Assassin's Creed Odyssey, visant à promouvoir Assassin's Creed Mirage. Surtout durant le Black Friday où le jeu d'Ubisoft se déroulant à Bagdad bénéficie d'une réduction de 20%. La vidéo incriminée montre un pop-up imposant pour cette offre spéciale. Si les publicités sont monnaie courante dans les jeux mobiles gratuits, leur présence dans un jeu complet et payant tel qu'Odyssey est perçue comme agressive et déroutante.

Ubisoft a déjà intégré des publicités dans les menus de ses jeux pour promouvoir des boutiques in game, mais une publicité en plein écran en plein jeu est un pas de plus. Assassin's Creed Odyssey, étant un titre payant, la critique est d'autant plus vive concernant ces publicités ajoutées post-lancement. Vous pouvez retrouver les vidéo notamment sur Reddit.

Assassin's Creed Mirage, malgré sa popularité, risque de souffrir si ces publicités intrusives deviennent monnaie courante. Les jeux premium sont censés être un refuge loin des harcèlement publicitaires, et Odyssey n'est pas un jeu multijoueur nécessitant une infrastructure coûteuse.

Une généralisation ?

Si cette vidéo est véridique (ce qui semble être le cas, car il y a plusieurs exemples), elle représente une cupidité évidente. La question reste ouverte quant à savoir si cette pratique dépasse le cadre d'Odyssey et si Ubisoft prévoit d'utiliser cette approche dans d'autres jeux. Cela pourrait constituer un précédent alarmant en cas de succès. Bien que la publicité dans les jeux ne soit pas une nouveauté, son intrusion dans une expérience narrative rompt avec l'immersion attendue.

Si son usage est compréhensible, voire obligatoire dans une offre gratuite, elle reste pour le moins douteuse dans une expérience payante. C'est un peu avoir le beurre et l'argent du beurre pour Ubisoft. De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux expriment leurs inquiétudes ou leur colère. D'ailleurs, plusieurs utilisateurs relatent la même expérience, fournissant ainsi une preuve supplémentaire de la crédibilité des différentes vidéos circulant sur le sujet.