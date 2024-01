Ubisoft, le géant du jeu vidéo, annonce une refonte significative de son service d'abonnement, remplaçant les formules existantes Ubisoft+ Multi Access et PC Access par une offre entièrement nouvelle. Pour vous aider à y voir plus clair, voici un résumé de tout ce qu'il est important de savoir sur ce changement. On vous prévient, c'est un peu complexe, surtout si vous n'avez pas trop suivi.

Ubisoft opère des gros changements

Ubisoft redéfinit son service d'abonnement en lançant Ubisoft+ Premium. Soit une version améliorée et intégrée des anciens Ubisoft+ Multi Access et PC Access. Cette formule premium, accessible sur Xbox, PC et Amazon Luna, offre aux abonnés l'accès immédiat aux dernières sorties du géant. Et dans certains cas, un accès en avant-première à des jeux attendus, comme Prince of Persia: The Lost Crown. Les abonnés jouiront également d'une large sélection de jeux classiques, d'éditions spéciales, d'extensions et de récompenses mensuelles, le tout pour 17,99 USD par mois.

En complément, Ubisoft introduit Ubisoft+ Classics, une nouvelle option concentrée sur une gamme de jeux appréciés, anciens et nouveaux, incluant des titres tels que Far Cry 6, Rainbow Six Siege et Watch Dogs: Legion. Cette formule, disponible sur PC via l’Ubisoft Store, est offerte à un prix mensuel de 7,99 USD.

Un service qui cartonne ?

Avec beaucoup d'enthousiasme, Philippe Tremblay (directeur des abonnements chez Ubi) retrace l'évolution d'Ubi+ sur les quatre dernières années. D'après lui, le service a connu un succès fulgurant. Attirant des millions de joueurs et cumulant plus de 600 millions d'heures de jeu ! Visiblement, l'année 2023 s'est révélée être un tournant décisif pour Ubisoft+. Avec un nombre d'abonnés et d'utilisateurs actifs dépassant toutes les attentes. Notamment un pic d'activité enregistré en octobre, témoignant de l'intérêt grandissant des joueurs pour ce service.

Un fait notable réside dans la différence entre les abonnés et les acheteurs traditionnels. Ubisoft a remarqué que les abonnements attirent de nouveaux joueurs, avec un ratio de un sur dix n'ayant jamais expérimenté un jeu de l'éditeur auparavant. Cette tendance souligne d'après lui, l'efficacité du modèle d'abonnement comme stratégie pour élargir l'audience et enrichir l'écosystème d'Ubi.

Sur le blog de l'éditeur, Tremblay met en évidence l'intérêt marqué des joueurs pour les jeux classiques d'Ubisoft. Une tendance qui a été déterminante dans la mise en place d'un service spécifiquement dédié à ces jeux. Ce service propose une expérience de jeu orientée vers le rétro. Naturellement, ces modifications résultent d'une étude de marché approfondie. Dans l'industrie du jeu vidéo, les décisions ne sont jamais prises au hasard, mais sont toujours le fruit de recherches et d'analyses minutieuses. Comme on peut s'en douter...

Que pensez-vous de ces nouveaux changements ?