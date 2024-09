Un nouveau jeu d'Ubisoft aurait visiblement leaké et on sait déjà tout de son univers et de son synopsis un brin mystérieux quand même. Un jeu en cours de développement ? Ou l'un des nombreux a avoir été annulé ?

Ubisoft et ses jeux, c’est une longue histoire… avec les leaks aussi, en vérité. L’éditeur n’a malheureusement pas été très chanceux ces derniers temps entre les arlésiennes qui s’éternisent comme Beyond Good & Evil 2 ou la pléthore de jeux annulés… Fort heureusement, tout ce qui sort est une réussite. Avatar Frontiers of Pandora est très bon, Star Wars Outlaws l’est tout autant, Prince of Persia: The Lost Crown est une excellente surprise et The Crew Motorfest est top. Si on exclut Skull & Bones, on est presque sur un sans-faute. Maintenant, on attend la suite bien évidemment. Assassin’s Creed Shadows sera la prochaine très grosse sortie de l’année. D’autres jeux sont dans les coulisses, et d’ailleurs l’un des projets aurait visiblement déjà fuité sur la toile.

Un jeu inédit d'Ubisoft aurait déjà leaké... sans faire de vagues

On ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un jeu en cours ou d’un jeu avorté (ils sont nombreux dernièrement). Toujours est-il qu’un leak circule en ce moment suite aux découvertes de MP1ST. Connu sous le nom de code Iridium, le jeu aurait laissé fuiter des infos via l’ouverture d’un casting voix qui date déjà du mois de mars dernier. Un casting dirigé par Kim Hurdon, une directrice de casting voix habituée à travailler avec Ubi. Dans le descriptif du poste, on pouvait retrouver un synopsis complet du jeu en question, partagé par MP1ST. Le jeu se passerait à « HighPoint, une gigantesque ville » qui aurait été prise d’assaut par une force surpuissante qui a décimé les êtres humains au passage. Les rares survivants se battent pour en reprendre le contrôle et récupérer des ressources sur place. Seul problème, c’est devenu hostile pour l’homme. La seule solution consiste alors à transférer son âme dans des hôtes mécaniques pour partir en mission. On incarnerait alors un Whittaker, un homme au passé trouble qui part pour l’expédition de sa vie. Une pléthore d’armes et de véhicules serait annoncée.

Pour ce qui est du poste d’actrice voix, Ubisoft recherchait une femme pour incarner une certaine Octavia. Une jeune femme d’une vingtaine d’années n’ayant connu que la guerre. Une battante au caractère bien trempé que l’on aurait visiblement côtoyée très souvent.

Jeu en cours de développement ou l'un des titres annulés ?

Un pitch qui sent un peu le réchauffé vu d’ici, on ne va pas se mentir Ça rappelle notamment les bases d’un Battle Royale ou d’un énième jeu d’extraction. Une ville hostile, la récupération de ressources… Pour l’heure, comme le souligne MP1ST, impossible de dire s’il s’agit d’un jeu en cours de développement ou d’un jeu qui a d’ores et déjà été annulé. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que le jeu était bien avancé déjà en mars dernier.

Seulement depuis, il y a eu un grand ménage. The Division Heartland, un jeu multijoueur free-to-play, a été annulé, au même titre que d’autres jeux qui pourraient faire l’affaire, comme une tentative de faire un nouveau Battle Royale. Difficile donc de dire ce qu'il en est de ce " Iridium ". Ce qui est surprenant, c'est que ça n'a toujours pas fait de vague alors que la découverte date déjà de plusieurs jours.

Source : MP1ST