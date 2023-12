Ubisoft ne va pas être à court de jeux dans les prochains mois. L'année prochaine, l'éditeur français va pouvoir s'appuyer sur des sagas emblématiques avec les sorties de Prince of Persia The Lost Crown et Star Wars Outlaws, sauf si le retard de ce dernier se confirme. Et puis 2024 sera également l'année de Skull & Bones. Le jeu de piraterie est enfin prêt à être lancé, mais dans quel état ? Ce sont les projets à court / moyen terme, mais la société a aussi un plan pour remettre sur le devant de la scène une licence iconique d'ici quelque temps.

Du nouveau pour le retour d'une franchise iconique Ubisoft

Les projets secrets d'Ubisoft ne le restent jamais bien longtemps et on en a encore la preuve aujourd'hui. En 2022, l'entité de Shangai a déposé une offre d'emploi pour un poste de Senior Brand Manager. Pas pour un nouvel Assassin's Creed, Splinter Cell, Rainbow Six, mais pour Might and Magic. « Ubisoft Shangai recherche un senior brand manager pour s'occuper du marketing de la marque et la commercialisation d'un nouveau jeu AAA Might and Magic. Sous la direction du directeur de la marque, rejoignez une équipe ambitieuse et aider à réinventer l'une des plus importantes franchises de fantasy de l'histoire du jeu vidéo ».

Plusieurs mois plus tard, le projet paraît bien engagé puisqu'Ubisoft a même déposé des noms de domaines qui révèleraient le titre du jeu. Le futur opus de la licence culte pourrait donc s'appeler Might and Magic Fates. L'internaute qui a fait cette découverte suggère néanmoins qu'il pourrait aussi y avoir plusieurs projets en parallèle, dont un mobile, et que le nom est à prendre avec des pincettes pour le moment. Quoi qu'il arrive, le jeu Might & Magic mentionné par Ubisoft Shangai est un AAA qui serait en monde ouvert. Lors de son recrutement, qui est peut-être encore en cours, l'éditeur avait en effet besoin d'un World Director pour concevoir un open world.

Crédits : Kurakasis via X.

Might and Magic Fates découvert avant l'heure

Ubisoft a acquis les droits de la franchise il y a dix ans, et le dernier jeu Might and Magic X: Legacty date de 2014. Un soft qui a reçu un accueil plutôt correct voir bon sur Metacritic. La moyenne presse étant de 71/100 et celle des joueurs de 7,3/10. Sur Steam, 65% des évaluations sont positives pour des retours moyens selon le barème de la plateforme. Un épisode qui est encore proposé à l'achat sur la boutique. En revanche, attention si certains profitent toujours pleinement de Might and Magic Heroes 6. Ubi a annoncé une mauvaise nouvelle pour certains : le mode en ligne va disparaître début 2024. « Le multijoueur et les fonctionnalités en ligne ne seront plus disponibles à compter du 25 janvier 2024 ».