La liste des départs s'allonge pour le géant français du jeu vidéo, qui voit aujourd'hui partir Dan Hay, producteur exécutif et directeur créatif sur de nombreux épisodes de la série Far Cry. L'annonce tombe ainsi quelques semaines seulement après la sortie du sixième épisode, alors que les départs se multiplient.

Ayant débuté sa carrière au sein d'Ubisoft en tant que producteur de Far Cry 3 il y a 10 ans et 10 mois, Hay quitte donc Ubisoft Montréal au moment où la direction de l'entreprise manifeste concrètement les premiers signes d'une nouvelle stratégie qui vise à réduire le nombre de départs. Plus tôt cette semaine, Ubisoft Québec annonçait en effet des augmentations, des jours de congés supplémentaires et une plus grande flexibilité dans la gestion du télétravail pour tous ses salariés :

Contacté par nos collègues de Video Game Chronicle, l'ex-employeur a confirmé le départ de celui qui a œuvré sur Far Cry 3 (donc), Far Cry 4, Primal et Far Cry 5, mais aussi les épisodes Blood Dragon et New Dawn :

Après plus de dix ans passés chez Ubisoft, Dan Hay a annoncé qu'il écrirait un nouveau chapitre de sa vie professionnelle, et quittera ses fonctions ce 12 novembre. Bien qu'il n'a pas encore annoncé cette route le mènera, nous sommes sûrs qu'elle lui offrira les nouvelles expériences et défis qu'ils mérite. Nous remercions Dan pour ses multiples contributions et lui souhaitons le meilleur. En tant que producteur exécutif de la série Far Cry, Dan a réunit des équipes qui en ont fait l'une des licences les plu populaires dans l'histoire d'Ubisoft.

Silencieux sur son profil LinkedIn, Dan Hay ne précise donc pas (encore ?) pourquoi il quitte Ubisoft, ni où il posera bientôt ses valises. Une chose est sûre : son départ rejoint la liste déjà longue qui frappe depuis plusieurs mois un groupe en pleine tempête. Pour ne citer qu'eux, le directeur narratif Darby McDevitt (Assassin's Creed Bloodlines, Revelations), le réalisateur Eric Baptizat (Assassin's Creed Valhalla) et le directeur artistique Raphael Lacoste (Assassin's Creed Rogue, Origins) ont eux aussi démissionné ces derniers mois.