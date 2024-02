Cela fait déjà depuis 2021 que Netflix tente de s’insérer dans le milieu du jeu vidéo. Jusque-là les contenus étaient un peu timides et manquaient d’envergure, mais depuis peu, la proposition est de plus en plus sérieuse. D’une part, on retrouve des classiques très populaires du jeu vidéo comme les trois premiers Grand Theft Auto, Dead Cells ou même le plus récent Hades primé à plusieurs reprises. Aussi, le géant du streaming propose une multitude de jeux mobiles pour tous les goûts. Mais surtout, des jeux divers exclusifs tirés de licences à succès. On peut citer notamment Hextech Mayhem: A League of Legends Story, TMNT: Shredder's Revenge, Tomb Raider Reloaded, Sonic Prime Dash, etc. Dernièrement, c’est cette célèbre saga d’Ubisoft qui est mise à l’honneur.

Une version miniature d’un jeu connu d’Ubisoft

Effectivement, Netflix a récemment annoncé que Rainbow Six : SMOL rejoignait son catalogue de jeu. Le soft se présente comme une roguelite tactique où le joueur devra constituer une escouade avec les différents personnages de Rainbow Six Siege. Leurs armes et compétences pourront être choisies selon les différentes missions qu’ils auront à accomplir. Le gameplay est super satisfaisant avec des décors entièrement destructibles. Ce n’est pas une fantaisie puisque se frayer soi-même un chemin en cassant des obstacles ou même utiliser les portes pour les projeter avec des explosifs sur les ennemis sont des tactiques qui fonctionnent.

Rainbow Six, mais en plus accessible et plus fun

Côté lore, rien de nouveau, les agents de la célèbre licence d'Ubisoft doivent enrayer les plans d’une dangereuse et mystérieuse secte. D’ailleurs, la description du jeu fait mention de “livres de pouvoirs”, un objet étrange qui semble jurer avec l’univers habituel de la série. Il y a sûrement un lien avec cette fameuse secte. Dans tous les cas, Rainbow Six change de ton ici avec une direction artistique bien plus cartoon et loufoque. C’est ce qu’explique le directeur créatif Renaud Forestié lors d’une interview pour The Verge : "Nous avons vu une opportunité d'ouvrir la franchise à de nouvelles audiences avec une approche plus accessible". Il faut dire que Rainbow Six était considéré jusque-là comme un jeu plutôt exigeant.

Une très bonne nouvelle, ce sont les informations complémentaires données en fin de trailer : pas de pubs, pas d’achats en jeu, pas de frais supplémentaires. En effet, c’est l’avantage de jouer sur Netflix, le fait d’être abonné ne rend pas nécessaire les microtransactions : un fait rare pour un jeu mobile aujourd’hui. Rainbow Six : SMOL est disponible pour les abonnés déjà depuis le 20 février sur Android et iOS.