D'une manière générale, on ne dit jamais non à des jeux gratuits. On peut remercier la plateforme Steam à ce niveau-là, qui propose souvent des offres ô combien alléchantes. Mais elle n'est pas la seule à vouloir régaler les joueurs. D'autres se prêtent à l'exercice, comme c'est le cas pour Ubisoft. L'éditeur a récemment sorti une nouvelle production, et contre toute attente, elle ne demande pas de faire chauffer la carte bleue. C'est clairement une opportunité à ne pas louper, même s'il y a tout de même une petite précision à apporter.

Ubisoft dévoile un nouveau jeu gratuit

Bon, en vérité, ça commence à faire un bon bout de temps qu'on connaît Invincible : Guarding the Globe. Il faut dire qu'une adaptation en jeu vidéo de l'univers de Robert Kirkman est vouée à ne pas passer inaperçue. Pour celles et ceux qui l'attendaient avec impatience, bonne nouvelle, c'est arrivé le 19 février dernier. Comme on l'a expliqué plus haut, c'est totalement gratuit. Par contre, c'est seulement sur mobiles, et plus précisément sur iOS, Android et via l'Amazon Store. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette aventure signée Ubisoft ?

Il s'agit d'un idle squad RPG qui propose une histoire inédite. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été racontée dans les comics ou la série Amazon Prime. Elle se divisera en plusieurs chapitres, avec des objectifs à accomplir chaque semaine. Les combats en équipe vont donc pouvoir se disputer avec vos personnages préférés d'Invincible, mais ce ne sera pas une tâche aisée. Ubisoft nous promet une dimension stratégique appuyée, avec de la gestion d'équipe minutieuse, entre autres. En tout cas, même si on est méfiant, ça vaut toujours le coup d'essayer, puisque c'est un free-to-play.

Par ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec le concept « d'idle squad », c'est relativement simple. L'idée est de constituer son équipe avec un panel de personnages divers et variés. On les équipe, avant de les envoyer au combat. Ensuite, on n'a techniquement plus rien à faire. C'est la stratégie qu'on a définie et l'IA qui va se charger de les contrôler. On peut même partir faire autre chose en cours de partie, et le jeu nous attendra sagement avec les récompenses qu'on a obtenues. Il ne vous reste plus qu'à l'essayer, alors foncez !