Ubisoft planchait sur un jeu qui comptait proposer un mélange entre Elden Ring et The Legend of Zelda : The Wind Waker. Malheureusement, celui-ci a été annulé.

Il y a environ un mois, Ubisoft prenait une décision lourde de conséquences : l'arrêt total du développement de la suite d'Immortal Fenyx Rising. Un coup dur pour les fans du jeu qui s'inspirait grandement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Néanmoins, cette suite ne comptait pas marcher dans les pas de son aîné. L'idée était de proposer une aventure foncièrement différente en s'inspirant de deux légendes du jeu vidéo.

Ubisoft voyait les choses en grand

Ces informations nous viennent de deux sources familières avec le développement de ce projet annulé. Elles se sont livrées au site Axios et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Immortal Fenyx Rising 2 avait de belles choses à proposer. Le jeu, qui était plus pensé pour être un spin-off, allait nous plonger au cœur de la culture polynésienne. Une fois n'est pas coutume, nous aurions eu affaire à un monde ouvert avec plusieurs îles à explorer. Toutefois, le plan d'Ubisoft n'était pas de faire une nouvelle copie de Breath of the Wild, mais de piocher dans la formule d'Elden Ring et de Zelda : The Wind Waker.

Ces deux titans, en particulier celui de FromSoftware, allaient donc servir d'influence pour la création du jeu. S'il n'y avait pas eu cette annulation, le résultat aurait pu être spectaculaire. À l'instar d'Elden Ring, les développeurs désiraient laisser tomber le monde ouvert à la Ubisoft avec ses centaines de marqueurs sur la carte. Les joueurs se seraient débrouillés avec les moyens du bord, en suivant le sens du vent ou en s'aidant de la position des étoiles, entre autres. Pour continuer dans cette optique, le narrateur allait disparaître ainsi que la plupart des puzzles. Les graphismes auraient aussi été retravaillés dans l'intention d'être plus « réalistes ».

Tout cela donne envie d'en savoir plus, mais nous n'en verrons jamais la couleur, la faute à des inquiétudes au niveau des coûts. Par sécurité, Ubisoft a préféré rediriger le budget vers des projets qui n'ont pas encore été annoncés ou vers ses plus grandes franchises comme Assassin's Creed.

Le studio n'en est pas à son premier coup d'essai

Ce n'est pas la première fois qu'Ubisoft débranche un jeu en plein développement. Parmi les victimes, on compte notamment Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontline, mais surtout une palette conséquente de jeux qui sont restés dans l'ombre sans jamais être dévoilés. De toute évidence, le remake de Splinter Cell n'est pas concerné, même si c'est le silence radio, à l'image de Far Cry 7. La question qui demeure, c'est quel jeu sera le prochain sur la liste ? Si Skull and Bones n'a pas de soucis à se faire, ses nombreux reports ont inquiété les fans.