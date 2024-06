C’est bientôt l’été et le Summer Game Fest 2024 met le paquet pour enchaîner les annonces à gogo. Nous avons déjà eu droit à la grosse cérémonie d’ouverture, bourrée d’infos et de bandes-annonces, ainsi que des évènements un peu plus timides et pas moins intéressants comme le Devolver Direct ou encore le Guerilla Collective.

Prochainement, ce sont Xbox et Ubisoft qui feront le show. Et l'éditeur français a d’ailleurs prévu plein de cadeaux pour fêter sa conférence.

Ubisoft va vous offrir plein de cadeaux pour fêter son Ubi Forward

Attendu le 10 juin prochain aux alentours de 21h, l’Ubisoft Forward sera très suivi. On attend en effet beaucoup d’infos comme des nouvelles de Star Wars Outlaws, l’un des énormes jeux à venir et qui est venu faire un petit coucou lors de la cérémonie principale du 7 juin. Mais c’est aussi Assassin’s Creed qui est surveillé de près avec AC Shadows, son prochain gros jeu qui prendra la direction du Japon. AC Jade sera peut-être lui aussi présent d’ailleurs, malgré les tumultes en interne. Une mise à jour sur les jeux déjà actifs comme Rainbow Six Siege ou le très récent XDefiant sera assurément aussi de la partie. Bref, du beau monde !

Et pour fêter ça, Ubisoft prévoit tout un tas de cadeaux. Du contenu cosmétique gratuit à destination de tous les gros jeux de l’éditeur. Il sera possible de déverrouiller tout ceci simplement en regardant l’Ubisoft Forward sur Twitch. Une petite heure de stream plus tard, vous pourrez mettre la main sur 8 objets gratuits et uniques à utiliser dans vos jeux.

Toutes les récompenses gratuites à déverrouiller par palier

15 min - un pendentif d’arme pour Rainbow Six Siege

20 min - un pendentif d’équipement pour Avatar Frontiers of Pandora

30 min - un bibelot pour Star Wars Outlaws

45 min - un skin M60 Eruption pour XDefiant et un feu d’artifice de bienvenue pour Skull and Bones

et un feu d’artifice de bienvenue pour 60 min - Une Alfa Romeo 33 Stradale (1968) pour The Crew Motorfest, un ensemble complet Yurei Bushido pour Assassin’s Creed Valhalla et un bijou Joi Uchide-no-Kozuchi pour Assassin’s Creed Shadows.

Pour rappel, la conférence Ubisoft sera à suivre sur Twitch ou encore YouTube le lundi 10 juin à 21h. Et bien évidement avec Gameblog qui couvrira l'intégralité de la conférence.