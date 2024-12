Ubisoft traverse une mauvaise passe avec un enchaînement de galères dont des succès en demi-teinte, voire une incapacité à fédérer autour de certains des jeux multijoueur. Malgré certains échecs, l'éditeur a aussi des réussites comme cette expérience tactique en multi qui, après neuf années de contenus, est toujours vivante. À l'occasion de la nouvelle saison, Ubi propose encore d'y jouer gratuitement pour un laps de temps plus généreux qu'en temps normal. Conditionnez votre esprit d'équipe et stratège, vous allez en avoir besoin.

Un excellent jeu Ubisoft gratuit du 5 au 12 décembre 2024

L'Epic Games Store va se prendre à nouveau pour le père Noël à partir du 12 décembre 2024. Dans sa hotte, et comme chaque année, la boutique aura plein de jeux à offrir. On parle d'un minimum de 17 titres disponibles gratuitement, et qui pourront être gardés à vie dans votre bibliothèque. L'éditeur Ubisoft a aussi décidé de faire un cadeau avec un nouvel essai gratuit de Tom Clancy's Rainbow Six Siege. L'un des meilleurs jeux Ubi, qui est toujours populaire, est jouable gratuitement sur consoles et PC.

Cet essai gratuit de Rainbow Six Siege est déjà en ligne et se terminera le 12 décembre 2024, à des horaires différents en fonction de la plateforme. Comme toujours, Ubisoft n'offre pas une version au rabais, mais bien le jeu complet avec toutes les cartes et modes. « La version gratuite de Rainbow Six Siege offre l'accès à toutes les cartes et à tous les modes, ce qui vous permet de profiter de l'expérience Siege complète au cours de la Semaine gratuite ». Si vous vous demandez quand, comment et où accéder à Rainbow Six Siege gratuitement, suivez le guide plus bas avec tous les détails sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC Ubisoft Connect ou Steam.

Comment jouer à l'essai gratuit de Tom Clancy's Rainbow Six Siege ? D'abord, voici les dates et horaires choisis par Ubisoft pour cette nouvelle semaine découverte de R6. Hormis pour les consoles Xbox, cette version sera désactivée à compter du 12 décembre à 13h00.

PS5 / PS4 : du 5 décembre à 18h00 (heure française) au 12 décembre 2024 à 13h00 (heure française)

(heure française) (heure française) Xbox Series X|S / Xbox One : du 5 décembre à 18h00 (heure française) au 12 décembre 2024 à 7h59 (heure française)

(heure française) au (heure française) PC : du 5 décembre à 18h00 (heure française) au 12 décembre 2024 à 13h00 (heure française)

Pour agrandir la communauté de R6, Ubisoft confirme que toute la progression et les agents seront conservés en cas d'achat. Enfin, voici la marche à suivre pour télécharger cet essai gratuit de Rainbow Six Siege.

PS5 : Ajouter le jeu à votre ludothèque via le PS Store, ou cherchez le jeu sur le PlayStation Store depuis la console. Sélectionnez le bouton avec les trois points, puis « PS4 | Complet | Tom Clancy's Rainbow Six Siege »

PS4 : Ajouter le jeu à votre ludothèque via le PS Store, ou cherchez le jeu sur le PlayStation Store depuis la console

Xbox Series X|S ou Xbox One : cliquez sur ce lien ou accéder à l'onglet Jeux dans la section Gold. Nécessite un abonnement Xbox Game Pass

PC : aller sur la page Steam, cliquez sur ce lien ou rendez-vous sur la plateforme Ubisoft Connect

Source : site officiel R6.