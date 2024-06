Le Summer Game Fest est sur toutes les lèvres et les conférences s’enchaînent. Plus d’une centaine de jeux ont été présentés ces derniers jours. De l’indé, du AA et du blockbuster, plein de surprises et des retours très attendus… C’est plutôt canon ! Hier, c’était le Xbox Showcase qui nous en a mis plein la vue, du beau spectacle, et ce soir c’est au tour d’Ubisoft de briller. Où et quand regarder la conférence, qu’attendre de l’éditeur made in France ? Toutes vos réponses sont ici et le reste sera dans la conférence de ce soir !

À quelle heure commence l’Ubisoft Forward ? Où le regarder ?

Ubisoft tiendra son événement en ligne ce lundi 10 juin à 21h00. Un préshow est également prévu aux alentours de 20h30 et reviendra nous parler de quelques jeux déjà bien en place.

Vous pourrez suivre la conférence tranquillement depuis chez vous en vous connectant sur l’une des chaînes officielles d’Ubisoft, que ce soit Twitch ou YouTube. Certains partenaires rediffuseront également la conférence en direct sur leur propre chaîne.

Comment gagner du contenu gratuit ?

Oui, Ubisoft prévoit aussi de faire plein de cadeaux à sa communauté en remerciant les spectateurs présents lors du live. Près d’une dizaine d’objets à destination de Rainbow Six Siege, The Crew Motorfest ou encore le prochain Star Wars Outlaw et Assassin’s Creed Shadows, seront à gagner simplement en regardant le stream sur Twitch. Certains partenaires pourront également prétendre à la campagne de Twitch Drop sur leur propre chaîne. Les détails sont à retrouver ici avec la liste de tous les cadeaux et contenus gratuits.

Assassin's Creed Shadows sera bien là ce soir

Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws... les gros jeux confirmés de la conférence

Anciennement connu sous le nom de code Red, Assassin’s Creed Shadows sera bien évidemment présent à l’Ubisoft Forward de ce soir. Le prochain gros volet de la franchise nous embarquera en plein Japon féodal à une époque charnière de l’histoire du pays. On y contrôlera non pas un, mais deux personnages : le samouraï Yasuke, un personnage historique qui a bel et bien existé, et Naoe, une shinobi déjà assassin. Deux salles, deux ambiances, mais le même terrain de jeu qui évoluera au fil des saisons en temps réel. Après une séquence de gameplay au Xbox Showcase, le jeu se dévoilera plus largement ce soir.

Évidemment, l’autre gros morceau de la soirée sera sans nul doute Star Wars Outlaws, le nouveau jeu ultra attendu en monde ouvert. Contrairement aux habitudes, il ne sera pas question d’explorer la galaxie en tant que Jedi, mais en tant qu’humaine lambda et hors-la-loi avec ça. À nous les joies de la contrebande et des missions dans l’ombre. Dans Star Wars Outlaws, tout est une question de profit, mais pas que… Le jeu réserve une tonne de surprises que nous avons hâte de découvrir ce soir justement.

Un autre jeu a été confirmé par Ubisoft, XDefiant. Fraîchement sorti, le FPS free-to-play passera ici faire un point sur son lancement et nous parlera très certainement de ce qui va arriver dans sa toute première saison. On sait notamment que le mode classé sera lancé, mais on attend aussi une nouvelle carte, et tout un tas d'objets thématiques. Il y a peu, des petits malins ont trouvé des traces d'une certaine licence… Assassin's Creed, ça vous dit quelque chose ? Verdict, ce soir.

On vous retrouve à l'Ubisoft Forward la team ! © Massive Entertainment / Ubisoft.

Les jeux non confirmés et les attentes que l'on a tous

Évidemment, Ubisoft n’a pas tout dévoilé, sinon l’événement n’aurait même pas lieu d’être. Parmi les jeux non annoncés dont on pressent très fortement la présence, on pense de suite à tous les jeux service actuellement actifs, comme Skull & Bones qui a bien besoin de publicité par exemple. Mais aussi sûrement The Crew Motorfest qui pourrait nous surprendre avec l’annonce de nouveaux contenus ou encore Rainbow Six Siege qui va certainement venir nous expliquer en quoi son nouvel abonnement premium est une bonne idée. Assassin’s Creed Jade, le jeu mobile, pourrait lui aussi venir faire une apparition malgré les tumultes de son développement.

Mais ce sont surtout des surprises que l’on attend. On espère bien que Splinter Cell viendra nous faire un petit coucou. La franchise est extrêmement appréciée et manque cruellement au portefeuille actuel d’Ubisoft, il serait peut-être temps pour Sam de sortir de l’ombre. Même chose pour l’arlésienne Beyond Good & Evil 2 que l’on attend depuis… depuis… depuis au moins ça ! On ne cesse de nous dire que le jeu va bien, cet Ubisoft Forward serait peut-être l’occasion de nous le prouver.

Enfin, on a du mal à imaginer un Ubisoft Forward sans les Lapins Crétins. Ces petites bestioles seront forcément là pour s’incruster quelque part. Dans un nouveau jeu Mario ? C’est peut-être trop tôt. En guest star dans XDefiant ? Tiens, pourquoi pas. Dans tous les cas, ce que l’on attend, c’est un peu de piment ! Un simple teaser du prochain Far Cry suffirait par exemple à faire exploser les fans. Allez Ubi, surprends-nous !