Le Summer Game Fest 2023 est à son apogée et après un Xbox Showcase grandiloquent à base de Starfield, il est temps de passer à l'Ubisoft Forward qui pourrait frapper très fort avec une tonne de gameplay et d’annonces attendues. Cette année la conférence devrait être sous le signe d’ Assassin's Creed Mirage, prochain gros morceau de l’éditeur français sur lequel il mise beaucoup. Mais d’autres gros jeux et surprises seront également de la partie. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un gros récap.

Où et quand regarder le Ubisoft Forward 2023 ?

C’est bientôt la fin. La saison estivale des grandes annonces du jeu vidéo touche bientôt à sa fin. Les plus gros acteurs de l’industrie ont communiqué pendant une semaine riche en nouvelles informations et surprises. Si le Summer Game Fest 2023 s’étendra encore pendant quelques semaines avant d’enchaîner avec la Gamescom, il reste encore une prise de parole importante : l’Ubisoft Forward 2023. Un événement particulièrement attendu au tournant, l’éditeur français devant rassurer à la fois les joueurs et les investisseurs sur son portfolio après de multiples reports et jeux aux abonnés absents (coucou Skull & Bones et Beyond Good & Evil 2).

L'Ubisoft Forward se tiendra donc le lundi 12 juin à 19h00 avec un pré-show de 15 minutes juste avant. Le tout pourra être suivi sur YouTube ou sur le compte Twitch officiel. Comme c'était le cas l'année dernière, cette deuxième méthode permettra de récupérer des récompenses gratuites pour certaines des productions les plus appréciées de l'éditeur comme celles à venir, à savoir :

Contenu gratuit pour Avatar: Frontiers of Pandora : regarder 15 minutes

: regarder 15 minutes Twitch Drop pour Riders Republic : regarder 20 minutes

: regarder 20 minutes Tenue gratuite pour Assassin’s Creed Valhalla : regarder 30 minutes

: regarder 30 minutes Contenu pour Assassin’s Creed Mirage : regarder 45 minutes

Assassin's Creed Mirage, la grosse attente de l'Ubisoft Forward 2023

Ce sera sans aucun doute la grosse vedette de cet Ubisoft Forward 2023. Assassin’s Creed Mirage devrait enfin présenter son gameplay comme il se doit. L’éditeur a donné un petit biscuit aux fans lors du PlayStation Showcase en montrant quelques extraits. Il n’en fallait pas plus pour faire grimper l’impatience des fans les plus ardents, qui ont hâte de découvrir plus amplement ce qu’Ubisoft Bordeaux leur réserve. Il est d'autant plus attendu qu'il signe un retour aux sources, temporaire, le tout en plein Bagdad médiéval qui n'est pas sans rappeler les aventures de ce cher Altaïr Ibn-La'Ahad pendant la Troisième Croisade.

L’autre jeu de la saga confirmé pour cette conférence : Assasin's Creed Nexus. Entièrement en VR, cette expérience permettra de jouer pour la première fois en FPS et d’incarner plusieurs assassins de différentes époques en même temps. Les joueurs pourront retrouver Kassandra (Odyssey), Connor (AC 3) et le mentore himself Ezio Aditore d’Assassin’s Creed 2. Ubisoft n’ayant que confirmé son existence, on peut s’attendre à découvrir le jeu en action et voir un peu de gameplay. Le saut de la foi en VR ? Ça promet, mais l’éditeur a-t-il pensé aux plus sensibles de la réalité virtuelle ? Il devrait apporter quelques informations supplémentaires lors de cette conférence. Quid des autres jeux de la licence ?

On sait que plusieurs projets sont en cours de développement. A commencer par Assassin’s Creed Red, qui permettra enfin de se plonger en plein Japon Féodal, mais aussi Assassin's Creed Hexe, qui se déroulerait à l’époque de la chasse aux sorcières au XVIe siècle. Il semble assez peu probable qu’ils se montrent lors de cet Ubisoft Forward. En revanche, le jeu mobile Assassin’s Creed Jade pourrait faire une apparition. Son gameplay ayant déjà fuité il y a quelques mois, il fait sans aucun doute partie des jeux de la licence à venir au développement le plus avancé. Peut-être que la série prévue sur Netflix pourrait rassurer sur son avancée, mais rien n’est moins sûr.

Assassin's Creed Mirage.

Avatar, The Crew Motorsport, les prochaines sorties à l'honneur ?

L’autre gros morceau de la conférence Ubisoft Forward 2023 devrait assurément être Avatar : Frontiers of Pandora. L’adaptation de l’univers cinématographique de James Cameron est sans aucun doute l’un des jeux les plus ambitieux du studio. Oubliez les jeux AAA celui-ci est annoncé pour être un AAAA. Toujours plus loin, le studio Massive Entertainment (The Division 2) a un objectif très clair : repousser les limites technologiques avec le moteur Snowdrop Engine. Pour l'occasion ils ont même collaboré avec la société de production de James Cameron, Lightstorm. On devrait donc enfin voir le jeu à l’action, avec on l’espère autre chose qu’un trailer et du véritable gameplay. Et pourquoi pas enfin une date de sortie ?

Au rayon des dates de sortie justement, The Crew Motorfest devrait également profiter de l’Ubisoft Forward pour révéler la sienne. Direction Hawaï, et plus précisément sur l'île d'Oahu, avec ce troisième épisode attendu par les amateurs du genre. D'après les premières images on est clairement en face d'un projet qui s'inspire beaucoup des Forza Horizon. Reste à voir si Ubisoft pourra tirer son épingle du jeu et ne pas trop souffrir de la comparaison. Autres prochaines sorties du catalogue d’Ubisoft : les free-to-play The Division : Heartland (consoles et PC) et The Division Resurgence (mobile) devraient prochainement proposer chacun une phase de beta. XDefiant devrait également donner de ses nouvelles, tout comme Rainbow Six Mobile, un FPS tactique à destination des smartphones. On pourra également compter sur Prince of Persia The Lost Crown, l'une des plus belles surprises du Summer Game Fest. Ubisoft devrait présenter davantage son jeu en 2,5D inspiré par le genre Metroidvania.

Star Wars, Beyond Good & Evil 2... des surprises à l'Ubisoft Forward ?

Cette fois, on rentre dans le brouillard complet et les spéculations les plus folles. On le cite à chaque fois et peut-être que cette fois ce sera la bonne. Beyond Good & Evil 2 donnera-t-il des nouvelles rassurantes ? On sait que le développement est chaotique, au point que le jeu ne fait plus partie des plans immédiats d'Ubisoft. Bref, ça ne sent pas très bon et il y a tout de même peu de chances d'en voir un bout lors de l'Ubisoft Forward, mais rêver est toujours permis. Par contre on a beaucoup plus d'espoir sur le jeu Star Wars d’Ubisoft Massive, encore très secret. D'après les rumeurs, il devrait s'agir d'un jeu d'aventure en monde ouvert incluant du voyage spatial interplanétaire sans plus de précisions. C'est très vague et on ne sait même pas quelle est la timeline du titre. Une réponse demain peut-être ?

Longtemps resté un secret de Polichinelle, c'est désormais totalement officiel : Splinter Cell Remake est en route. On peut espérer une apparition du célèbre agent de la NSA. De l'aveu même de l'éditeur francophone, le jeu est prévu pour être un remake de haut niveau. Il serait donc grand temps d'en avoir le cœur net avec au moins un teaser pour se mettre quelque chose sous la dent. Et puis il y a le cas de Skull & Bones. Retardé de nombreuses fois, le jeu de pirates serait prévu pour décembre 2023. Parviendra-t-il à maintenir le cap ?. L'Ubisoft Forward 2023 devrait être déterminant tant son absence serait un signal très négatif envoyé aux joueurs. Yves Guillemot se veut rassurant, affirmant que les derniers tests internes étaient satisfaisants.

Skull and Bones

De votre coté, qu'attendez-vous de cet Ubisoft Forward ?