Ubisoft a réussi à bâtir des franchises qui continuent de perdurer aujourd'hui. Assassin's Creed en fait partie, mais on peut également citer Splinter Cell qui ne devrait pas tarder à faire son retour. Plusieurs jeux de l'éditeur ont d'ailleurs une communauté fidèle qui, malgré les années, se plaît à revenir sur ces titres. Malheureusement pour une partie d'entre eux, une mauvaise nouvelle les attend. Le studio a fait tomber le couperet.

Ubisoft prend une lourde décision

La firme vient tout juste d'annoncer qu'elle allait mettre fin aux services en ligne de certains de ses anciens jeux. On retrouve notamment trois titres Xbox 360 ayant particulièrement retenu l'attention des joueurs : Assassin's Creed II, Assassin's Creed Liberation HD et Splinter Cell : Conviction. Il ne sera donc plus possible de profiter des fonctionnalités en ligne de ces titres à partir du 25 janvier 2024. Ubisoft explique que c'était une décision difficile à prendre, mais nécessaire.

La mise hors service pour nos jeux plus anciens n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, mais c'est une nécessité, car la technologie derrière ces services est devenue obsolète.

Tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ce choix radical, mais le studio a tenu à clarifier un point bien précis. Si vous avez acheté ces jeux, vous pourrez toujours y jouer sans problème. Néanmoins, il y aura des fonctionnalités qui ne seront plus disponibles, puisqu'elles ont besoin du service en ligne pour marcher. Ubisoft n'a pas précisé la nature des changements à venir, mais il a dressé la liste des titres concernés. Les plateformes affectées vont de la 360, à la PS3, en passant par le PC.

Assassin's Creed II - Xbox 360

Assassin's Creed Brotherhood - MAC

Assassin's Creed Liberation HD - PlayStation 3, Xbox 360

Assassin's Creed Revelations - PC

Ghost Recon Future Soldier - PC

Heroes of Might and Magic VI - PC

NCIS - PC

R.U.S.E - PC

Splinter Cell : Conviction - Xbox 360

Trials Evolution - PC

Pour celles et ceux qui souhaiteraient s'attaquer à Splinter Cell : Conviction avant la date butoir, sachez qu'il y aura une fonctionnalité visiblement absente du mode multijoueur. Le site True Achievements semble plutôt sûr de son information, et déclare qu'un succès se déverrouille grâce à celle-ci. Les joueurs ayant l'âme d'un complétionniste ne vont sans doute pas manquer cette opportunité.

Un futur radieux pour Splinter Cell ?

Puisque nous parlons de Splinter Cell, sachez que le remake du premier opus semble se porter à merveille. Le projet a inquiété par son manque de communication, et seuls des concept arts du jeu sont disponibles sur la Toile. Toutefois, le silence radio a récemment pris fin. Pour cause, 12 offres d'emploi ont été repérées sur le site d'Ubisoft. Et elles étaient toutes dédiées à la refonte complète. On retrouvait dans le lot des positions importantes dans le développement d'un jeu, comme animateur gameplay ou narrative designer.

Ainsi, malgré la mauvaise nouvelle qu'a essuyé l'opus Conviction, l'état du remake est plutôt rassurant. Il faut juste se montrer patient, car il n'est sans doute pas prêt d'arriver. Si on regarde les postes recherchés, on constate rapidement que le chantier de ce Splinter Cell a encore du temps avant d'être conclu. Pour l'instant, il vaut mieux se retrancher sur les anciens jeux de la série, quitte à avoir des fonctionnalités en moins.