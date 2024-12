La situation actuelle d'Ubisoft pourrait bien déboucher un rachat par Tencent, même si les deux sociétés bataillent pour imposer leurs conditions. Le géant chinois voudrait plus de pouvoir décisionnaire, tandis que la famille Guillemot n'est pour l'instant pas d'accord avec cette demande. Selon les informations de Reuteurs, Tencent campe sur ses positions et joue la montre en attendant sagement un changement. Récemment, les problèmes au sein d'Ubi se sont encore révélés avec la mise à mort de XDefiant. Une décision radicale qui devrait malheureusement conduire à plus de 200 licenciements.

L'essai gratuit de ce jeu Ubisoft hyper apprécié se termine

Si Ubisoft a échoué avec XDefiant, mais aussi The Division Heartland qui a été annulé cette année, l'éditeur connait toujours le succès avec Rainbow Six Siege. Son FPS multijoueur inspiré par les œuvres de Tom Clancy tient bon. Et pas qu'un peu puisqu'après 9 ans d'existence, et plus de 85 millions de joueurs uniques enregistrés, R6 est encore joué. Une popularité qui est rendue possible par le suivi d'Ubisoft. Vous ne l'avez jamais essayé ? Vous avez actuellement une dernière chance de vous rattraper.

Jusqu'à ce jeudi 12 décembre, Ubisoft offre un essai gratuit à Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur toutes les plateformes. « La version gratuite de Rainbow Six Siege offre l'accès à toutes les cartes et à tous les modes, ce qui vous permet de profiter de l'expérience Siege complète au cours de la Semaine gratuite ». Par conséquent, vous n'avez plus que quelques heures pour découvrir le FPS multi. Comme souvent, la fin de l'essai gratuit est différente en fonction de la machine sur laquelle vous jouez.

PS5 / PS4 : du 5 décembre à 18h00 (heure française) au 12 décembre 2024 à 13h00 (heure française)

Xbox Series X|S / Xbox One : du 5 décembre à 18h00 (heure française) au 12 décembre 2024 à 7h59 (heure française)

PC : du 5 décembre à 18h00 (heure française) au 12 décembre 2024 à 13h00 (heure française)

Cet essai gratuit de Rainbow Six Siege va vous permettre de prolonger l'expérience sans rien perdre. Si vous passez par la case achat, Ubisoft annonce que la progression et les agents seront transférés dans la version complète. Une option toujours appréciable pour ne pas repartir de zéro.

