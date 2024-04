Ubisoft est au cœur d'une controverse suite à la suppression du jeu The Crew des comptes Ubisoft Connect de ses acheteurs, une décision qui survient après l'arrêt des serveurs du jeu le mois dernier. Cette mesure a soulevé des inquiétudes importantes concernant les droits numériques et la préservation des jeux vidéo. Et one peut le comprendre. Que se passe t-il exactement ?

La controverse The Crew et la décision d'Ubisoft

The Crew, un titre de course en monde ouvert, avait déjà été annoncé pour un retrait des boutiques en ligne et un arrêt des serveurs prévu pour 2024. En raison de contraintes liées à l'infrastructure serveur et aux licences. Étant donné que The Crew nécessite une connexion permanente à internet pour fonctionner, l'arrêt des serveurs a rendu le jeu totalement inutilisable.

Des utilisateurs ont commencé à signaler que non seulement le jeu était inutilisable, mais qu'il avait également été retiré de leur bibliothèque Ubisoft Connect sans préavis. Cette situation a entraîné des accusations de vol envers Ubisoft. Car les joueurs se voient privés d'un produit pour lequel ils avaient payé. La question de la propriété numérique est ainsi mise en avant. Accentuant les critiques envers les pratiques de l'éditeur concernant la gestion des droits des consommateurs sur les achats numériques.

Le fait que les fichiers du jeu soient retirés des comptes des utilisateurs empêche également les efforts de préservation. En effet, des passionnés travaillent souvent à maintenir les titres uniquement en ligne actifs bien après la fermeture de leurs serveurs officiels. La suppression de The Crew limite donc ces initiatives. Puisqu'elle prive les préservationnistes de la possibilité de sauvegarder le jeu ou de créer leurs propres serveurs pour le faire revivre.

Cette affaire soulève des questions plus larges sur le futur entièrement numérique vers lequel l'industrie du jeu vidéo semble se diriger, et les pouvoirs que cela confère aux éditeurs. Les actions d'Ubisoft, dans ce cas précis, mettent en lumière les défis auxquels les consommateurs pourraient devoir faire face. Notamment en termes de conservation de leurs achats numériques. La situation actuelle avec The Crew illustre parfaitement pourquoi de nombreux passionnés et joueurs sont préoccupés par ces évolutions.

Que pensez-vous de cette situation ?