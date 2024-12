L'échéance d'Assassin's Creed Shadows se rapproche pour Ubisoft qui n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Si l'éditeur français veut redresser la barre, il va falloir que cet épisode fasse oublier les derniers jeux de la société et même les errements des jeux AC les plus récents. Un nouveau titre d'une haute importance pour Ubi, mais également pour la franchise en elle-même. « Shadows jettera les bases d'un nouveau chapitre de la narration moderne différent de ce que nous avons fait par le passé » a déclaré un développeur.

Du contenu gratuit pour cet excellent jeu Ubisoft qui dure

Assassin's Creed Shadows sera t-il à la hauteur des attentes des fans ? Verdict dans tous les cas le 14 février 2025 étant donné que c'est à cette date que le jeu sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En parallèle à la saga AC, Ubisoft continue de soutenir plus que jamais Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Sur les dernières vingt quatre heures, le FPS multijoueur a connu un pic à 62 066 joueurs sur Steam, ce qui est un beau score compte tenu de l'âge avancé du soft et qui prouve qu'il est toujours aussi populaire. Une performance qui s'explique par le très bon suivi fait de saisons et de contenus gratuits.

Si vous n'avez pas été sur Rainbow Six Siege depuis plusieurs jours, c'est peut-être le moment de le relancer pour plusieurs raisons. Et la première, c'est qu'Ubisoft offre un contenu gratuit pour ce jeu très apprécié à toutes les joueuses et joueurs avec le « Holiday Pack 2024 ». « L'équipe de Rainbow Six Siege vous souhaite de joyeuses fêtes ! Nous avons une surprise pour vous ! Le Holiday Pack 2024 gratuit est disponible du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025 ».

Ce bundle renferme au choix un opérateur aléatoire non possédé ou un pack Bravo si jamais vous avez déjà tous les opérateurs. « Pour obtenir votre pack, rendez-vous dans la boutique et réclamez l'article « cadeau gratuit » précise Ubisoft.

L'événement Freeze for All de Rainbow Six Siege est disponible

En plus de ce contenu gratuit, Ubisoft a lancé un nouvel événement « Freeze For All » sur l'excellent R6 Siege jusqu'au 6 janvier 2025. « Sur les terres givrées de l'Atelier Arctique, livrez-vous à un affrontement entre 8 agents en chacun pour soi, où chaque joueur est un véritable adversaire. Avec des réapparitions infinies et la nouvelle mécanique des Âmes gelées, la course aux 40 éliminations n'a jamais été aussi givrée… ni aussi rapide ! ».

Grâce à cet événement, Tom Clancy's Rainbow Six Siege gagne la nouvelle mécanique les « Âmes gelées ». En tuant un adversaire, celui-ci lâche une âme à récupérer afin de remporter des points additionnels pour atteindre les 40 le plus rapidement possible. Ce rendez-vous hivernal se déroule sur une version enneigée de la carte Base d'Hereford, avec des changements par rapport aux éditions précédentes.

Pour l'occasion, Ubisoft a ajouté des packs spéciaux contenant des cosmétiques (tenues, équipements de tête, skins d'armes....) à durée limitée pour Thermite, Mira et Finka à 1680 crédits R6 chacun. Quatre pack de variantes améliorées sont également proposées pour Thorn, Ash, Vigil et Dokkaebi à 1200 crédits R6 à l'unité. « Vous pouvez aussi obtenir des packs Collection pour 300 crédits R6 (12 500 Renommée) chacun, et si vous vous connectez au jeu durant l'événement, vous recevrez gratuitement un pack Collection, ainsi que d'autres packs et un pack complet pour Frost lorsque vous terminez des défis hebdomadaires. Un nouveau pack Signature exclusif est également disponible, contenant une skin d'arme universelle ainsi qu'une skin de drone et plus encore pour 1 680 crédits R6 » annonce Ubisoft. Les plus acharnés qui auront la totalité des packs pourront débloquer la skin d'arme animée en 3D Memento à durée limitée pour les R4-C d'Ash et de Ram.

Source : Ubisoft France.