Alors qu'on a appris ce matin qu'Ubisoft aurait pris une décision controversée pour Assassin's Creed, l'éditeur a fait un autre choix pour le moins étrange. En 2021, le géant du jeu vidéo faisait une série d'annonces autour des NFT, de la blockchain et de tous ces gros mots pour beaucoup de monde. Le portail Quartz est alors né et les critiques ne se sont pas faites attendre, que ce soit par l'intermédiaire d'employés mais également des joueuses et joueurs. En dépit de l'hostilité, Ubisoft lance un jeu vivement critiqué dès son annonce et que personne ne voulait.

Ubisoft lance un jeu pourtant critiqué avant sa sortie

Les NFT et Ubisoft, c'est une histoire d'amour qui ne fonctionne pas vraiment, mais qui perdure tout de même. Alors que tout le monde l'avait oublié, volontairement, Ubisoft a sorti en douce Champions Tactics : Grimoria Chronicles. Un nouveau jeu totalement créé autour des NFT, de la blockchain. D'ailleurs, si vous ne possédez pas de portefeuille blockchain compatible, vous pouvez vous éviter un téléchargement. C'est l'une des conditions imposées pour y jouer, avec un âge minimum requis et la nécessité de s'y connecter via Ubisoft Connect.

« Champions Tactics: Grimoria Chronicles est un jeu de rôle tactique JcJ se déroulant dans le monde fantastique et sombre de Grimoria, développé par Ubisoft. Les joueurs constituent des équipes de champions numériques à collectionner, qui bénéficient de capacités uniques, et prennent part à des batailles stratégiques au tour par tour afin de gravir les échelons ». Au lancement, Ubisoft offre des figurines qui peuvent aussi s'acquérir via la monnaie du jeu ou des crypto-monnaies.

Si Ubisoft stipule qu'on peut visiblement en profiter en utilisant simplement de l'Or, la monnaie principale, on demande à voir. Surtout qu'il y a déjà un marché de figurines Champions à des prix totalement délirants. Les tarifs commencent à 7 dollars mais peuvent s'envoler jusqu'à 63 372 dollars. 63 000$ pour des « pièces de collection » non physiques, c'est assez lunaire. Étant donné les critiques négatives qui inondent la Toile sur ces projets web3, le jeu d'Ubisoft ne fera peut-être pas long feu. Malgré tout, allez-vous tester ou plutôt fuir ce titre ?

