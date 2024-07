Ubisoft cherche à élargir le public de ses derniers jeux, et n'hésite pas à les offrir temporairement pour les faire connaître. Le mois dernier par exemple, l'éditeur a organisé un week-end gratuit pour découvrir le Forza-like The Crew Motorfest. Par la suite, un très gros jeu d'action-aventure a pris le relais, et à l'heure de publier cet article, la proposition est toujours valable. Faites vos bagages pour vous envoler vers une planète de rêve aux commandes d'un grand personnage tout bleu.

Le AAAA d'Ubisoft encore gratuit sur PS5, Xbox Series et PC

Alors que l'Epic Games Store régale encore avec ses jeux gratuits de la semaine, Ubisoft permet toujours d'essayer l'un de ses plus gros jeux des derniers mois. Un titre qui a été vendu par l'éditeur comme un quadruple « A », avant que la société ne mette un peu d'eau dans son vin. Après The Crew Motorfest, c'est au tour d'Avatar Frontiers of Pandora d'être offert sur absolument toutes les plateformes où il est disponible. C'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Mais ce cadeau d'Ubisoft est comme souvent limité et sera indisponible à compter de ce dimanche 28 juillet 2024.

« L'essai gratuit est disponible du 16 au 28 juillet sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S ! Jouez dès le début du jeu pendant 5 heures maximum, ou jusqu'à ce que vous atteigniez l'Arbre-Maison dans la quête principale Le clan Aranahe ». Comme indiqué par Ubisoft, il s'agit d'un essai gratuit d'Avatar Frontiers of Pandora. Au maximum, vous serez libres de gambader dans les larges étendues de la planète de Pandora pendant 5 heures. Si vous êtes toutefois plus rapides, et que vous atteignez l'Arbre-Maison de la quête principale « Le clan Aranahe », l'essai s'achèvera à cet endroit.

Un essai gratuit d'Avatar Frontiers of Pandora et une promo

Même si Avatar Frontiers of Pandora dispose d'un mode co-op, il n'est pas possible d'organiser des sessions multijoueur avec cette version. Malheureusement, personne ne vous viendra en aide pour nettoyer des camps, ou effectuer tout autre type d'activité que l'on retrouve dans les mondes ouverts d'Ubisoft. C'est un essai gratuit purement solo, bien qu'il faille obligatoirement être connecté au net sur sa console ou PC. Pour compléter le tableau, Ubisoft pratique encore une réduction de 50% sur l'édition PS5 du jeu via le PlayStation Store. Cela permet d'acquérir Avatar Frontiers of Pandora pour 39,99€ au lieu de 79,99€. Si vous passez à la caisse, sachez que la progression ne sera pas perdue et que vous reprendrez par conséquent là où vous vous êtes arrêtés.

Source : Ubisoft.