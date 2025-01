Ubisoft est en train d'explorer une nouvelle option pour sortir de l'énorme crise qui touche la société. Et ce serait visiblement un peu plus compliqué qu'un « simple » rachat par l'un des plus gros éditeurs au monde.

Les problèmes s'enchaînent sur tous les fronts pour Ubisoft qui traverse toujours une crise sans précédent. Depuis l'année dernière, et même avant, la situation se dégrade pour l'entreprise qui n'a cessé de perdre sa valeur en bourse. À un point où la société ne bénéficie plus de confiance qu'elle pouvait recevoir du marché auparavant. Entre les difficultés de développer les jeux, les nouvelles sorties qui déçoivent en termes de ventes comme Star Wars Outlaws ou la colère de certains salariés, l'éditeur est en une position délicate de laquelle les dirigeants essayent de se sortir de la meilleure façon.

Ubisoft devrait finir par s'allier avec ce mastodonte

Ubisoft connaît l'une des périodes les plus compliquées de son existence, et s'est attiré les foudres de certains salariés qui ont fait une grève l'année dernière pour se faire entendre suite à l'obligation du retour au travail en présentiel décrétée par la société. Mais comme dit plus haut, le problème est bien plus profond que cela au point où un rachat par Tencent a été mis sur la table. Ubi a d'ailleurs entamé une « révision stratégique » avec le comité exécutif pour voir les options possibles.

Selon les nouvelles informations de Bloomberg, Ubisoft serait prêt à de lourds sacrifices pour survivre, et à une décision radicale, sans pour autant faire l'objet d'un rachat. D'après les sources du média, Tencent et la famille Guillemot étudient la création d'une nouvelle entreprise qui inclurait certains actifs d'Ubisoft pour augmenter la valeur de la société actuelle. Autrement dit, il y aurait un transfert des propriétés intellectuelles les plus importantes au sein d'une cette supposée future entité.

Grâce à cela, Tencent pourrait ainsi avoir une plus grande participation et un meilleur contrôle sur les franchises d'Ubisoft, en plus de peser bien plus lourd sur la scène vidéoludique internationale. « Les délibérations sont en cours et aucune décision définitive n'a été prise. Un représentant de Tencent s'est refusé à tout commentaire » a précisé Bloomberg. A priori, cette option ne se ferait pas sans casse. Ubisoft pourrait faire l'objet d'une importante restructuration, avec des fermetures, et uniquement un transfert des IP les plus porteuses. Cela pourrait potentiellement engendrer de nouveaux licenciements, voire peut-être l'abandon de certaines séries. Mais pour le moment, rien n'est acté et il faut attendre de connaître le dénouement de ces discussions.

Yves Guillemot, PDG d'Ubi.

Source : Bloomberg.