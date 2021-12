Le Japon féodal continue d'avoir le vent en poupe : après le succès de Ghost of Tsushima, le très cinématographique Trek to Yomi tranche une nouvelle fois dans le vif.

Cet été, l'éditeur Devolver Digital profitait du coup de projecteur offert par ce qu'il reste de l'E3 pour dévoiler Trek to Yomi, un jeu de samouraï en noir et blanc qui prend avec justesse le contrepied du jeu de Sucker Punch sorti l'an dernier. Exit le monde ouvert : le jeu de Leonard Menchari opte pour un cheminement plus classique, afin de rendre un hommage personnel aux jeux d'action d'antan.

La star Trek (to Yomi)

Après avoir planté le décor, le développeur basé à Los Angeles propose aujourd'hui de dévoiler les motivations de Hiroki, un guerrier samouraï hanté par la défaite de son ancien maître, qu'il souhaite venger dans le sang, comme tout bon héros de film d'action.

En l'espace d'une minute trente, on découvre donc un héros revanchard, qui n'hésite pas à délaisser de temps à autre le maniement de son katana pour exterminer ses ennemis avec des armes de jets, et même un bon vieux tanegashima, une arme à feu que portaient effectivement les samouraïs du Japon féodal. Et le développeur de s'en expliquer :

Ce nouvel aperçu démontre l’importance de la patience et du timing dans le système de combats du jeu : retournez la force de l’adversaire contre lui pour lui faire perdre l’équilibre et lui porter un coup fatal, le tout en un simple mouvement. Les terres magnifiques mais terrifiantes de Trek to Yomi sont peuplées de lanciers, archers, carabiniers et même de créatures que l’on croyait réservées aux contes populaires…

Si la perspective de venger votre sensei au centuple vous sied, réjouissez-vous, puisque Trek to Yomi est attendu au printemps 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.