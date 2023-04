Dans les années 2000, les dessins animés cultes ne manquaient pas à la télévision française. Les Razmoket, par exemple, ont fait rêver plus d'un enfant avec leurs aventures. D'ailleurs, la bande de bébés a fait son retour dans un nouveau dessin animé en 3D diffusé sur Gulli en ce mois d'avril. Une autre bande, pour les enfants un peu plus grands cette fois, faisait aussi vibrer le public : les Totally Spies. La série française est composée de 156 épisodes diffusés entre 2001 et 2013. Elle met en scènes trois étudiantes de Los Angeles qui sont aussi agents secrets du WOOHP. Totally Spies reviendra dans un nouveau dessin animé en 2D, l'année prochaine. Il ne s'agira pas du seul projet dans lequel on retrouvera Alex, Sam et Clover. Un jeu vidéo issu de la série vient tout juste d'être annoncé !

Une adaptation de Totally Spies en développement chez Microids

L'éditeur et développeur français Microids annonce un partenariat avec Banijay Kids and Family, pour un prochain jeu vidéo basé sur la célèbre série animée Totally Spies de Zodiak Kids & Family France. Le titre sortira en 2024 sur PC et consoles. Pas plus de détails que cela concernant le jeu, mais Sam, Clover et Alex seront évidemment de la partie. Les trois espionnes devront "sauver la Terre d'un nouvel ennemi au cours de missions variées proposant des mécaniques de jeu innovantes", indique Microids. Stéphane Longeard, CEO de Microids, se dit ravi de pouvoir adapter le dessin animé culte en jeu vidéo.

Microids a à cœur d'adapter de manière fidèle et innovante des licences déjà connues du grand public et c'est un véritable honneur pour nous de travailler sur la licence Totally Spies!. Grâce à l’expertise de nos studios et équipes en interne, nous mettrons tout en œuvre pour offrir à la communauté un jeu à la hauteur de ses attentes.

Enfin un grand jeu adapté du dessin animé culte ?

Plusieurs jeux Totally Spies, comme Totally Spies ! Totally Party, sont sorties à la période où le dessin animé faisait partie des plus populaires en France. Ces titres, majoritairement parus sur consoles portables, n'ont pas réellement marqué les esprits. Avec l'arrivée de la septième saison de la série en 2024 (diffusée sur Gulli), le timing semble opportun pour créer de l'engouement autour de l'adaptation vidéoludique des Totally Spies. Espérons avoir rapidement des nouvelles du projet. Entre Flashback 2, Totally Spies et tous ses autres produits, Microids fait partie des studios français les plus en vus actuellement.