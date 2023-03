Vous n'appréciez pas les reboots, remasters et les remakes de jeux vidéo ? Malheureusement pour vous, la tendance semble s'accélérer depuis plusieurs années. Logique, puisque l'effet nostalgie fonctionne toujours sur une partie du public. Il suffit de voir le succès de ceux parus cette année (Dead Space, Resident Evil 4). Et cela ne concerne pas que le milieu des jeux vidéo. Du côté des séries télévisées et des animes, cela se passe souvent très bien pour celles qui font leur come-back plusieurs années après. Ce fut le cas avec Bleach l'an dernier, qui marquait son retour après 10 ans d'absence. Cette année, un dessin animé américain bien connu des plus de 25 ans (et oui, petit coup de vieux pour certains) va aussi faire son retour. Les Razmoket reviennent sous une toute nouvelle forme.

Les Razmoket en 3D, une grande première !

La série américaine Les Razmoket ne possède peut-être pas l'aura ou la longévité de Pokémon ou de One Piece, mais a tout de même connu un grand succès, y compris en France, dès 1992. Les Razmoket ont disparu de nos écrans il y a maintenant 20 ans, après 173 épisodes, 9 saisons, trois films au cinéma et un spin-off. Le dessin animé diffusé sur Canal+, Canal J et France 3 va faire son grand retour en 3D. Une très bonne nouvelle pour les grands enfants qui ont vécu les aventures des bambins en couche-culotte. Casse-Bonbons, La Binocle, les Grumeaux, la gentille Susie, et Couette-Couette reviennent dès le 8 avril en clair sur Gulli. Cette nouvelle forme, plus actuelle, pourrait aussi réunir les nouveaux venus dans l'univers créé par Arlene Klasky et Gabor Csupo.

Les Razmoket tous les samedis matin dès le 8 avril sur Gulli

Les Razmoket racontent l'histoire de bébés et de petits enfants qui explorent le monde environnant dès que leurs parents les quittent des yeux. Le charisme des personnages et l'humour du dessin animé font partie des grandes forces de l'œuvre diffusée sur Nickelodeon aux Etats-Unis. La nouvelle série Les Razmoket en 3D s'était dévoilée pour la première fois au public en avril 2011 dans une bande-annonce. Le dessin animé sera diffusée tous les samedis matin sur Gulli à 10 h 40 dès le 8 avril. Les 5 premières minutes de l'épisode 1 nommé « C'est reparti pour un tour ! » sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de Nickelodeon. Espérons que le produit soit à la hauteur du dessin animé des années 90.