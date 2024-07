En fait, la franchise Total War: Pharaoh de Creative Assembly recevra sa dernière mise à jour gratuite intitulée Dynasties le 25 juillet. Cette mise à jour promet d'apporter des ajouts significatifs au jeu, enrichissant l'expérience des joueurs avec de nouvelles régions de carte, des cultures inédites, des mécanismes de jeu supplémentaires et des améliorations générales de jeu.

Une grosse mise à jour pour Total War

En effet, l'ajout de Dynasties est décrit comme une extension de grande envergure. Les joueurs pourront découvrir quatre nouvelles cultures emblématiques de l'Âge du Bronze. Babylone, Assyrie, Mycènes et Troie, en plus de 25 factions mineures. La carte de campagne originale sera considérablement étendue avec 168 nouvelles colonies. Et de nouvelles voies maritimes pour accélérer le transport naval.

Un nouveau système de dynastie sera également introduit, permettant aux joueurs de commencer un arbre généalogique. Ce mécanisme inclura la gestion des mariages stratégiques, des morts héroïques sur le champ de bataille, des assassinats et des défis liés à la mortalité pour laisser un héritage durable.

Enfin, la mise à jour ajoutera plus de 150 nouvelles unités de combat. Et révisera celles existantes pour améliorer les batailles. Le Directeur de Jeu, Todor Nikolov, a déclaré que l'objectif a toujours été de recréer la période tumultueuse de l'effondrement de l'Âge du Bronze avec une représentation authentique des civilisations emblématiques et une liberté permettant de réécrire le cours de l'histoire humaine.

Creative Assembly a annoncé cette mise à jour gratuite en mai. Soulignant qu'elle serait la dernière pour le jeu, marquant ainsi la fin d'une période mouvementée pour le studio. En décembre dernier, Creative Assembly s'était excusé pour les "erreurs" commises avec la série. Et avait offert des remboursements partiels pour Total War: Pharaoh. Roger Collum, vice-président de Creative Assembly, a reconnu les erreurs partagées par les leaders de la franchise. Et a réaffirmé leur écoute envers la communauté des joueurs.

Source : TheCreativeAssembly