Pas plus tard que ce matin, nous reparlions des Tortues Ninja en raison d'un mod dément sur Marvel's Spider-Man Remastered PC. Une nouvelle rumeur autour de cette licence iconique a éclos : un soft inédit arrive.

Un nouveau jeu Tortues Ninja très ambitieux en 2023, ça vous dit ? D'après le dernier numéro du magazine Toy World, un autre titre Teenage Mutant Ninja Turtles est en développement. Mieux encore, la date de sortie serait pour l'année prochaine, sans plus de précision.

Les colonnes de Toy World évoquent les derniers jeux TMNT, mais également ce projet encore dont nous entendons parler pour la première fois.

Les Tortues Ninja sont de retour avec un nouveau look et un nouveau film. Paramount lancera une nouvelle gamme de figurines avec encore de nouveaux modèles à la fin de l'année. Avec les sorties de jeux nostalgiques, dont Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, les collectionneurs sont servis. Paramount prévoit également la sortie d'une remasterisation avec TMNT The Cowabunga Collection de Konami et lancera un tout nouveau jeu AAA en 2023.