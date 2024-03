Quelle époque pour les Tortues Ninja ! Après une disette, la saga complètement culte est revenue en force au cinéma et dans le monde du jeu vidéo. Trois projets différents avec un superbe film d'animation, une compilation des vieux jeux Konami, et un titre inédit à la hauteur de la franchise : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Deux autres productions vidéoludiques sont en développement et l'une d'elles se dévoile enfin à travers quelques clichés.

Des images pour le jeu Tortues Ninja : Les Mutants se déchaînent

Les Tortues Ninja sont promis à un bel avenir, mais qui n'est cependant pas totalement stable. Un jeu TMNT The Last Ronin a par exemple été officialisé en 2023, sauf que la production est peut-être à l'arrêt. Black Forest Games, qui s'occupe de ce soft d'action à la God of War, a perdu 50% de ses salariés. Le studio, qui appartient à Embracer Group, a subi de plein fouet des licenciements de l'ogre du jeu vidéo. Ce qui ne sent pas vraiment bon, mais on attendra de voir ce qu'il en est. En revanche, le prochain titre promis pour 2024 ne devrait pas connaître de retard, et encore moins d'annulation.

Les Tortues Ninja : Les Mutants se déchaînent (Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed), nom officiel de ce nouveau jeu, a donné de ses nouvelles en images. Des captures in-game partagées par Game Informer qui ont l'air très prometteuses et qui reprend la patte graphique animé du long-métrage Ninja Turtles Teenage Years. Et d'ailleurs, le soft Les Mutants se déchainent partage un autre point commun avec le film, à savoir qu'il s'agit d'une suite directe. « Leur rêve d'intégrer le lycée, comme des élèves ordinaires, est subitement interrompu à cause d'une vague de mutants qui envahit la ville de New York ».

Crédits : Game Informer.

Une filiation avec le film d'animation Ninja Turtles Teenage Years

Ce jeu Tortues Ninja PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC veut également conserver l'humour Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. En termes de genre, ce sera un brawler / platformer 3D où l'on pourra taper les méchants avec l'un des quatre frères. Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo auront leur propre style, et de ce fait, leur propre gameplay. Mais il y a également une autre information qui devrait rendre heureux les nostalgiques des jeux en co-op locale. Un mode à deux joueurs, hors ligne sur le même écran, sera disponible. Pas de date de sortie précise, rendez-vous à la fin de l'année grand max. Les Tortues Ninja : Les Mutants se déchaînent est développé par A Heartful of Games (Heart & Slash) et édité par Outright Games.