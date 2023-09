Les Tortues Ninja sont décidément plein de surprises. Après le teasing du jeu TMNT: The Last Ronin, la franchise culte fait un nouveau cadeau aux fans, mais qui pourrait décevoir.

Les Tortues Ninja reprennent du service et elles ne font pas semblant. Depuis l'année dernière, cette licence emblématique de la pop culture est sous le feu des projecteurs avec des projets globalement tous réussis. Dans le jeu vidéo, on a déjà eu la compilation TMNT The Cowabunga Collection, le très bon Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. À une date encore inconnue, le studio Black Forest Games (Giana Sisters ,Destroy All Humans !) va adapter un récit très apprécié avec TMNT: The Last Ronin. Faites de la place sur votre calendrier, un nouveau rendez-vous vient de s'ajouter.

Les Tortues Ninja : un nouveau jeu prometteur et inquiétant...

Les Tortues Ninja sont partout et ne se reposent pas. Les pontes Nickelodeon ont bien l'intention de battre le fer pendant qu'il est chaud, et ils auraient tort de se priver. Mais parfois, ça ne passe pas comme avec le film d'animation Ninja Turtles: Teenage Years. Malgré les nombreux retours positifs, le long-métrage n'a pas été un raz-de-marée. Il aurait ainsi récolté 152 millions de dollars pour un budget de 70 millions, ce qui ne serait pas suffisant pour qu'il soit rentable.

La sortie de Ninja Turtles: Teenage Years 2 est donc incertaine. Mais Nickelodeon avait déjà un autre plan pour développer cette nouvelle aventure des Tortues Ninja. Un jeu inédit Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem - le nom anglais de Teenage Years - a été annoncé. Et lorsqu'on lit, ça donne envie. « Le titre se déroule quelques mois après les événements du film. Il s'agit d'un jeu avec des graphismes uniques s'inspirant du style artistique audacieux du long-métrage. Les joueurs prendront le contrôle des Tortues Ninja pour un jeu d'équipe, avec une histoire plein d'humour, et interagiront avec une multitude de personnages inoubliables de la licence. Ils se battront pour sauver cette version stylisée de New York qui est en proie à une nouvelle menace mutante ».

Prometteur ? Oui, lorsqu'on s'imagine à quoi pourrait ressembler ce jeu Tortues Ninja. Mais si on regarde l'annonce en détail, la hype redescend d'un coup. Cette nouvelle production vidéoludique a été confiée à Outright Games. Les développeurs de softs tels que Pat Patrouille Grand Prix, Peppa Pig World Adventures ou My Little Pony : Aventure à la Baie de Port-poney. Des jeux très enfantins donc, ce qui n'est pas pour rassurer. Même si oui, la franchise et le film s'adressent parfaitement aux plus jeunes. Leur avant dernier titre, Justice League : Chaos cosmique, a visiblement été une bonne surprise pour certains, bien que ce soit difficile d'avoir un recul dessus étant donné le manque de tests sur Metacritic.

Ce jeu Tortues Ninja adapté de Ninja Turtles: Teenage Years sera disponible en 2024 sur consoles et PC. Les plateformes exactes n'ont revanche pas été dévoilées.