Et de trois ! Après Les Mutants se déchaînent et Le Dernier Ronin, un autre jeu Tortues Ninja va débarquer sur consoles. Un titre que vous connaissez peut-être déjà et qui a été reçu positivement.

La légendaire franchise Tortues Ninja ne lésine pas sur ses efforts cette année. Parallèlement à la sortie de la série Tales of the TMNT sur Paramount+, les fans auront le droit à deux jeux vidéo. Le premier intitulé Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Unleashed sera disponible sur consoles et PC en 2024. Et lors du Indie World de Nintendo, où Hollow Knight Silksong a encore brillé par son absence, on a eu une chouette surprise avec le portage d'un soft de la saga.

Le jeu Tortues Ninja Le Destin de Splinter annoncé

Les Tortues Ninja : Les Mutants se déchainent ne sera donc pas le seul jeu à sortir cette année. En cachette, le studio Super Evil Megacorp a travaillé sur le portage console de Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate. Un jeu déjà disponible sur plateformes iOS via l'Apple Arcade, et qui a décroché des récompenses ces derniers mois. Et il est très différent d'autres titres que l'on a pu voir comme TMNT Shredder's Revenge. Ce n'est pas un beat'em'up, mais un titre d'action roguelike où l'on peut contrôler les quatre Tortues Ninja. L'objectif des frères sera de survivre aux attaques des ennemis du Clan Foot, afin d'aller sauver leur cher et tendre maître Splinter qui a été enlevé.

« Splinter est capturé. Le Clan Foot passe à l'attaque. New York est en proie du chaos ! Entrez dans la boucle de portails pour remettre les choses en ordre ». Tortues Ninja Le Destin de Splinter reprend la formule du roguelike avec des runs différentes à chaque fois, qui vous permettront d'améliorer les tortues. À chaque salle bouclée, on peut choisir des pouvoirs spéciaux pour améliorer sa jauge de santé maximale ou encore une capacité spécifique. Et après, il faut survivre. Bien entendu, vous pourrez aussi obtenir des améliorations permanentes qui sont appelées Artefacts. Il faudra pour cela dépenser la monnaie glanée pour vos runs.

Tortues Ninja Le Destin de Splinter est jouable en solo ou jusqu'à quatre en ligne, avec un système de drop-in / drop-out. N'importe qui peut ainsi vous rejoindre et repartir sans que cela dérange votre progression. Ce sera disponible en juillet 2024 en exclu temporaire sur Nintendo Switch. En revanche, aucune fenêtre de sortie pour les autres consoles.