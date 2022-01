Voilà maintenant plusieurs semaines que le Top 5 des meilleures ventes françaises s'est installé dans une certaine forme de routine. Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année et leurs envolées consuméristes, les joueurs et offreurs de cadeaux se sont largement tourné vers les valeurs sûres de l'industrie. Alors on ne va pas vous raconter d'histoire : les ventes de cette dernière semaine de l'année 2021 ressemblent à s'y méprendre à toutes les précédentes.

Ne faites pas les étonnés : pour terminer ce tour de calendrier, on prend presque les mêmes et on recommence. Le ballon d'or revient donc une fois encore au roi de cette fin d'année, un certain FIFA 22 qu'on ne présente plus, et qui laisse ensuite le reste du podium aux traditionnels cartons de Nintendo, qui squattent quant à eux le Top des ventes en toute(s) saison(s).

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 52) :

Maintenant que l'année 2021 se referme enfin pour le SELL, on vous donne rendez-vous très bientôt pour le classement de la première semaine de ventes de l'année 2022, que l'on espère évidemment pleines de tops !