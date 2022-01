Si le calendrier grégorien affiche fièrement son passage à l'année 2022, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs continue d'affiner les ultimes décomptes de l'année 2021 : malgré l'absence du top des ventes la semaine passée, voyons voir sur quels titres les joueurs aux poches et comptes en banques remplis par les consuméristes fêtes de fin d'année auront jeté leur dévolu.

Sans (grande) surprise, ce sont une fois encore les valeurs sûres de ces derniers mois continuent encore et toujours de squatter les cinq meilleures places de charts de France (et sans doute de Navarre), preuve que ceux qui n'avaient pas encore mis la main sur les classiques de l'industrie ont profité d'un apport soudain de liquidités pour faire comme la plupart des joueurs. Sous le sapin et ailleurs, les joueurs auront donc passé les derniers jours de 2021 à dribbler balle au pied, et à encaisser ses fichues carapaces bleues. Et comme souvent, aucune console de nouvelle génération n'est présente dans ce Top 5, CQFD.

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 51) :

Maintenant que l'année 2021 se referme enfin pour le SELL, on vous donne rendez-vous très bientôt pour le classement de la première semaine de ventes de l'année 2022, que l'on espère évidemment pleines de tops !