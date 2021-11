Call of Duty annuel oblige, la semaine dernière était largement dominée par le dernier FPS militaire en date d'Activision, qui squattait trois des places du top des ventes françaises, attestant ainsi de l'appétence continue des joueurs pour la série, à l'heure ou le développeur s'enfonce chaque jour un peu plus dans une épaisse mélasse. Une semaine plus tard, on prend presque les mêmes, et on recommence.

Presque, car le nouveau venu démarre sur les chapeaux de roue. Il s'agit d'une (sinon de la) plus grosse sortie de cette fin d'année : Forza Horizon 5 aura su trouver son public de pilotes et d'esthètes en se hissant à la seconde place du top hebdomadaire en France, une médaille d'argent qui ne concerne pour rappel que les ventes physiques en magasin, et ne prend donc pas en compte les millions de téléchargement via le Game Pass. En revanche, la pénurie de PS5 semble avoir eu raison de la version next-gen de Vanguard, qui perd quatre places en seulement sept jours. IL est de ces guerres perdues d'avance...

TOP 5 des meilleures ventes en France (semaine 45) :

On vous donne rendez-vous très bientôt pour le classement de la quarante-sixième semaine de ventes, pour voir si les bolides de PlayGround tiennent vraiment la route, et la distance...