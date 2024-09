Alors que Tony Hawk's Pro Skater premier du nom fêtera ses 25 ans ce 29 septembre 2024, quelque chose se préparerait en coulisses pour l'iconique licence qui a marqué plus d'un joueur. Le principal intéressé avait justement de potentiellement bonnes nouvelles en ce sens dans le cadre d'une interview... culinaire.

Le skater met les pieds dans le plat à propos de Tony Hawk's Pro Skater

La semaine dernière, le premier opus qui soufflera bientôt ses 25 bougies affichait un artwork inédit, laissant présager qu'il y a du mouvement pour la licence. Deux ans après un retour en très grande forme avec Tony Hawk's Pro Skater 1+2, les fans avaient quelque peu perdu espoir lorsqu'Activision a absorbé son studio, Vicarious Visions, pour l'allouer à l'effort de guerre sur le mastodonte Call of Duty.

Au micro de Mythical Kitchen, le légendaire skater Tony Hawk s'est cependant mis à table pour confirmer qu'une belle surprise se préparerait donc bien chez Activision pour la franchise et ses nombreux fans. Plus spécifiquement, celui-ci a indiqué que « quelque chose » serait prévu pour les 25 ans de Tony Hawk's Pro Skater. « J'aimerais en dire plus, mais je peux au moins vous dire que les discussions avec Activision ont repris, on travaille ensemble sur quelque chose que les fans vont vraiment apprécier ».

Reste maintenant à voir quel sera le fruit de ces discussions. Pour rappel, un Tony Hawk's Pro Skater 3+4 était dans les cartons, avant que Vicarious Visions ne soit forcé par Activision à changer son fusil d'épaule. L'éditeur n'était malgré tout pas contre cette idée et avait pendant un moment chercher un autre studio pour s'en occuper. Mais, selon le skater, l'éditeur « ne faisait confiance en aucun autre studio pour le développer ». Gageons qu'Activision se fendra incessamment sous peu d'une annonce officielle, la date du 29 septembre approchant sur sa planche à roulettes à grand pas, avec visiblement un bel anniversaire en perspective pour Tony Hawk's Pro Skater.

Source : Mythical Kitchen sur YouTube