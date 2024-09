Le rachat historique d’Activision-Blizzard n’a pas été sans conséquences. Microsoft a dû faire face à une réalité économique qui s’est matérialisée en interne par la fermeture de quatre studios et plusieurs vagues de licenciements. Avant même que l’industrie ne batte de l’aile, la firme de Redmond avait réorganisé ses effectifs pour pousser toujours plus sa nouvelle vache à lait : Call of Duty. Suite à cette stratégie, Vicarious Visions, à qui l’on doit l'excellent Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a finalement été absorbé par Blizzard, laissant ainsi la franchise de côté… Ou pas ?

Le retour de Tony Hawk's Pro Skater ?

Serait-ce une petite lueur d’espoir que les fans de la franchise ont pu apercevoir ce weekend ? Le jeu de skateboard le plus populaire soufflera prochainement sa vingt-cinquième bougie ce 29 septembre 2024. À cette occasion, les comptes officiels de la marque se sont parés de nouvelles bannières sur l’ensemble des médias, que ce soit X ou YouTube. On y aperçoit un artwork inédit marquant ce moment historique. Microsoft ayant déjà commencé à déployer les jeux de sa dernière acquisition dans son service d’abonnement, l’arrivée de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dans le Xbox Game Pass semble tout indiquée. Cependant, beaucoup y voient le signe d’une annonce plus forte.

Se pourrait-il qu’un nouveau jeu soit révélé à cette occasion ? On pensait la licence dormante depuis l'absorption du studio, d’autant qu’Activision aurait mis à la poubelle un certain Tony Hawk's Pro Skater 3+4, remaster des épisodes suivants. C’est en tout cas ce qu’avait affirmé le skateur lui-même lors d’une interview qui date de 2022. Le problème aurait alors été de trouver un autre studio pour prendre la relève et faire honneur à cette vénérable licence. Activision n’aurait pas spécialement accroché aux propositions faites il y a deux ans, mais qui sait ? Peut-être que les plans ont changé entre-temps ?

Difficile à dire, mais on appelle malgré tout à la prudence. Il est tout à fait possible qu’il n’y ait rien de bien croustillant derrière ce nouvel habillage et qu’il ne serve qu’à marquer le coup. On opte davantage sur l'intégration de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dans le Xbox Game Pass, mais peut-être qu'Activision gardait au chaud une petite surprise ? Affaire à suivre.

