L'Unreal Engine 5, le nouveau moteur de jeu d'Epic Games, promet de révolutionner l'industrie vidéoludique dans les années à venir. Cependant, il est déjà utilisé par des fans pour redonner vie à des jeux classiques. Un exemple récent est le remake de Tony Hawk's Underground réalisé par un fan. De quoi mettre une larme à l'œil de nostalgie.

Un remake amateur pour Tony Hawk's Underground

MicthMakesGames, un développeur indépendant, a entrepris de recréer le classique Tony Hawk's Underground sous Unreal Engine 5 en une semaine chrono. Ce projet a impliqué la reconstitution de la carte du jeu et le développement de mécaniques de skate de base. Bien que ce remake ne soit pas aussi impressionnant visuellement que d'autres projets récents, la vidéo décrivant le processus de développement est particulièrement intéressante.

L'Unreal Engine 5 est salué pour son potentiel à alimenter certains des meilleurs jeux à venir. Des développeurs comme Bloober Team avec Layers of Fear et Hexworks avec Lords of the Fallen ont déjà mis à profit ce moteur. Lords of the Fallen, bien qu'il ne soit pas le meilleur jeu de type soulslike sorti cette année, se distingue par sa qualité graphique exceptionnelle, comme souligné dans diverses critiques.

Une semaine sous Unreal Engine 5

Ce remake de Tony Hawk's Underground illustre comment les outils de développement modernes, accessibles aux créateurs de tous niveaux, peuvent transformer et moderniser des jeux classiques. Cela ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir du développement de jeux, tant pour les studios professionnels que pour les développeurs amateurs. Il reste à voir quelle sera la réaction des ayants droit. On sait que certains, comme Disney par exemple, sont très pointilleux et ont déjà fait annuler plusieurs remakes amateurs ou des mods de jeux Star Wars. Néanmoins, le résultat du remake de Tony Hawk's Underground reste particulièrement intéressant, surtout pour ceux qui ont grandi dans les années 2000. À cette époque, c'était le jeu idéal à jouer une fois rentré de l'école.

Tony Hawk's Underground, souvent abrégé en T.H.U.G., est un jeu vidéo de skate sorti en 2003. Contrairement à ses prédécesseurs de la série Tony Hawk, ce jeu met l'accent sur une narration plus approfondie, permettant aux joueurs de suivre l'histoire d'un skateur amateur qui évolue pour devenir professionnel. La bonne époque...