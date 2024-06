L’aventurière n’a peur de rien. Alors que l’on attend tous fermement des nouvelles du prochain jeu Tomb Raider, Lara devrait revenir sur le devant de la scène bien avant ça. Les fans ont récemment eu le droit à une très bonne compilation de remasters pour les trois premiers volets de la belle Anglaise, mais prochainement, c’est dans un tout autre jeu qu’il sera possible de la retrouver.

La licence Tomb Raider bientôt de retour dans un autre jeu ultra populaire

Survivre, c’est devenu la routine pour Lara depuis le reboot de 2013. C’est une battante, une survivante que l’on a déjà vue se retrouver dans des situations impossibles, mais elle s’en est toujours sortie. Pourtant, elle n’a pas encore tout vu. Si on en croit de récents leaks dus à une malencontreuse erreur de publication de la part de nos camarades de chez Eurogamer, repéré par des petits malins sur Reddit, la franchise Tomb Raider reviendrait dès cet été dans un tout autre jeu : Dead by Daylight. Les rumeurs et les teasers du studio Behaviour disaient donc vrai, la licence Tomb Raider aurait bel et bien le droit à son crossover.

Dead by Daylight, jeu multijoueur asymétrique et horrifique ultra populaire, multiplie les collaborations depuis des années. Films, jeux vidéo, personnages marquants de la pop culture… tout y passe ou presque. Lara Croft serait donc bien la prochaine à débarquer dans DbD en tant que survivante et ce dès le mois de juillet si l’on en croit les informations qui sont tombées avant l’heure.

Prépare les bandages Lara, si tu arrive dans Dead by Daylight, ça va faire mal ©Tomb Raider (2013)

Lara Croft dès cet été dans Dead by Daylight ?

Dans l’article, depuis supprimé, il était notamment fait mention d’une date de sortie. Le crossover Tomb Raider serait donc prévu pour le 16 juillet prochain. Pas de détails pour le moment concernant l’évènement, ni même le design de Lara, ce qui fait actuellement un peu peur aux fans de la franchise. Si une image a bien filtré, rien ne nous dis que celle-ci est officielle pour le moment.

Si Dead by Daylight aime beaucoup faire venir des personnages d’autres licences, le design des survivants est très souvent critiqué puisque relativement… approximatif en règle générale. À voir si Lara s’en sortira mieux que ses compères. On attendra de toute façon l’officialisation de BeHaviour pour en avoir le cœur net.

D'ailleurs pour les amoureux de DbD, il se dit également qu'un tout nouveau mode de jeu pourrait débarquer prochainement, du 2 v 8 qui opposerai une équipe de huit survivant à deux tueurs. Changement d'ambiance. Mais là encore, nous attendront confirmation de la part du studio.

Pour rappel, Dead by Daylight est d'ores et déjà disponible sur consoles et PC.